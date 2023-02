Haustiermesse Wien 4.-5. März 2023

Heuer komplett ausgebucht mit deutlich mehr Ausstellern als zuletzt.

Wien (OTS) - Die Haustiermesse Wien - Österreichs größter Treffpunkt für alle Tierfreunde findet am 4. & 5. März von 10-18h in der Marx Halle statt. Und Sie ist so groß wie schon lange nicht mehr - die Ausstellerstände sind seit Januar völlig ausgebucht. Und es sind alle wieder gekommen, die kleinen Manufakturen aus Österreich und die großen Firmen aus dem Ausland, darunter auch viele zum ersten Mal wie die Firmen Platinum und GRAU.

bei der Messe kann sich der Besucher nicht nur auf über 180 Verkaufs- und Infoständen umfassend informieren, sondern ebenso alles für das geliebte Tier kaufen.

Das umfangreiche Rahmenprogramm bietet dem Besucher viele Shows, Workshops und Vorträge. Eine Premiere im Showprogramm ist heuer die Hütevorführung mit Border Collies und Gänsen. Rettungshunde präsentieren ihr Können, Leonid Beljakov zeigt seine Hunde Comedy Show und Lukas Pratschker der gerade bei „America's Got Talent: All-Stars“ zu sehen war zeigt einige seiner Choreographien.

Es gibt bei der Messe auch außerhalb des Rings eine große Anzahl an Tieren zu sehen. Bei der ÖKV Rassenpräsentation werden über 150 hündische Teilnehmer erwartet, ebenso viele Katzen verschiedener Rassen werden bei der ÖVEK Katzenausstellung präsentiert, Kaninchen und verschiedene Nagetiere sind bei Jung und Alt beliebt. Bei der EXOTICA bieten Züchter aus dem In und Ausland eine große Auswahl an wirbellosen Tieren zum Kauf an. Von Spinnen, Skorpionen, über Insekten wie Käfern, Stabheuschrecken und GottesanbeterInnen bis hin zu Schnecken reicht die Bandbreite. Zusätzlich gibt es Aquarien, Terrarien und alles an Terraristik Zubehör zu fairen Preisen.

Und wer es gern flauschig hat, auf den warten die Alpakas und Schafe am Freigelände.

Spezialgärtnereien verkaufen auch Orchideen Bromelien und andere exotische Pflanzen fürs Terrarium oder die Fensterbank.

Heuer gibt es erstmals separate Vortragsflächen für Hunde- und Katzenvorträge – für noch mehr spannende Informationen sowie Signierstunden mit mehreren Autoren.

Bei der Neuauflage von „Österreichs Hundestar“ mit dem bewährten Moderator „Dogprofi“ Sascha Steiner können alle Besucherhunde teilnehmen und Rum sowie schöne Preise gewinnen. Auch zum Mitmachen gibt’s heuer wieder Das beliebte Heuballenrennen ist natürlich auch heuer wieder Programm aber aufgrund der vielen neuen Aussteller am Freigelände, wo sich auch der Raucherbereich und der Löseplatz (Hunde WC) befindet.

Auf der Messe ist nicht nur für das leibliche Wohl der Vierbeiner gesorgt, sondern auch die Zweibeiner müssen nicht hungern. Ganz im Gegenteil: Die besten Foodtrucks Österreichs wie 7777 BBQ, Kimbo Dogs, IEatVienna, FriesForFuture, WonderWaffles etc. sorgen für kulinarische Genüsse bei Frauerl und Herrchen.

Erreichen kann man die Haustiermesse Wien perfekt mit dem Auto- das Parkhaus befindet sich direkt an der Halle. Die öffentliche Anbindung ist ebenfalls ausgezeichnet, es gibt einen kostenlosen Shuttlebus von U3 +P&R Erdberg.

Hunde sind herzlich willkommen und zahlen keinen Eintritt, die gültige Tollwutimpfung ist mittels Impfpass unbedingt vorzuweisen!

Der Eintritt an der Tageskassa beträgt an der 6-15J. 6,- /Erwachsene 10,- Euro, Vorverkauf billiger.

Alle weiteren Infos wie der Hallenplan und das Ausstellerverzeichnis und das Programm sowie der Vorverkauf finden sich auf: www.haustiermesse.info



Fotos aus dem letzten Jahr zur honorarfreien Nutzung:

https://www.apa-fotoservice.at/galerie/28434



Daten in Kürze:

Haustiermesse Wien 2023

04. + 05. 03.2023 10 – 18 Uhr

MARX Halle Wien

Karl-Farkas Gasse 19

1030 Wien

www.haustiermesse.info

Tickets zur Veranstaltung jetzt im Vorverkauf bestellen und Zeit & Geld sparen JETZT bestellen

Rückfragen & Kontakt:

Dobernig Alexander

Tel 0676 9003109

office @ exotica.at