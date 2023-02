Energiebonus 23: Stadt Wien unterstützt mit weiteren 200 Euro für Energie- und Wohnkosten

Wien (OTS) - 585.800 Wiener Haushalte haben in den vergangenen Monaten vom Wiener Energiebonus 22 profitiert. Ein einfaches Online-Ansuchen und automatisierte Prozesse sorgten dafür, dass rund zwei Drittel der Wiener Haushalte binnen weniger Tage 200 Euro erhielten. Im Frühjahr legt die Stadt Wien die Unterstützung für gestiegene Energie- und Wohnkosten neu auf. Rund 90% der bisherigen BezieherInnen werden für den Wiener Energiebonus 23 kein Ansuchen stellen müssen und erhalten im April weitere 200 Euro.

„Energie und Wohnen gehören zu den Grundbedürfnissen jedes Menschen. Daher ist es uns ein besonderes Anliegen, die Wienerinnen und Wiener bei der Deckung dieser Kosten zu unterstützen. Mit dem Energiebonus 22 haben wir den Menschen rasch und unbürokratisch geholfen, die Planung und Ausführung war ein Musterbeispiel für die Effizienz und das gute Teamwork der Stadtverwaltung. Für armutsbetroffene Personen werden Einmalzahlungen allerdings nicht reichen. Wir müssen Sozialleistungen daher teuerungsfest machen – denn viele tausend Menschen mit Behinderung, Pflegebedarf oder Erkrankungen können nicht selbstständig für sich sorgen und müssen auch mit den Teuerungen fertig werden.“ , so Sozialstadtrat Peter Hacker.

„Die nicht zuletzt durch den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine stark gestiegenen Energiepreise und die weiterhin hohe Inflation, stellen viele Wienerinnen und Wiener vor enorme Herausforderungen. Die Stadt Wien steht den Menschen von Beginn an bei, um zu helfen. Mit dem Wiener Energiebonus 22 haben wir im Sommer des Vorjahres die größte Einzelhilfsmaßnahme in der Geschichte der Stadt gestartet. Nun setzen wir das mit dem Wiener Energiebonus 23 fort. Dazu stocken wir den ‚Heizkostenzuschuss‘ vom Bund in Höhe von rund 96 Mio. Euro nochmals auf. So stehen für die Unterstützung der Wienerinnen und Wiener durch den Wiener Energiebonus 23 insgesamt rund 130 Mio. Euro zur Verfügung.“ , so Finanz- und Wirtschaftsstadtrat Peter Hanke.

„Mit der Umsetzung des Wiener Energiebonus 23 konnten wir weitere wesentliche Vereinfachungen für die WienerInnen erreichen. Fast 600.000 Haushalten wurde der Energiebonus 22 automatisch ausbezahlt. Diese Personen ersparen sich in der nächsten Phase sogar den kurzen und einfachen elektronischen Amtsweg. Wir setzen eine Unterstützungsleistung hocheffizient um und schaffen durch die weitere Vereinfachung noch höhere Zufriedenheit bei den Wienerinnen und Wienern.“ , so Agnes Berlakovich, Leiterin der Abteilung Soziales, Sozial- und Gesundheitsrecht der Stadt Wien.

Um den gestiegenen Energiekosten entgegenzuwirken, stellte die Stadt Wien im Vorjahr rund 130 Millionen Euro als Wiener Energiebonus 22 zur Entlastung von Wiener Haushalten zur Verfügung. Bezugsberechtigt waren Einzelhaushalte mit einem Bruttojahreseinkommen von maximal 40.000 Euro bzw. Mehrpersonenhaushalte mit einem Einkommen von bis zu 100.000 Euro brutto pro Jahr. Der Energiebonus wurde pro Haushalt in der Höhe von 200 Euro ausbezahlt. Insgesamt wurden bis dato rund 585.800 gestellt und bearbeitet, dabei kamen rund 116,5 Millionen Euro für die Wiener Bevölkerung zur Auszahlung.





Automatische Auszahlung für 500.000 Haushalte

Zur Unterstützung bei der Bewältigung der weiterhin hohen Energie- und Wohnkosten erhalten Wiener Haushalte nun eine weitere Förderung in Höhe von 200 Euro. Es werden rund 500.000 Haushalte erwartet, für die die Auszahlung des Wiener Energiebonus 23 ohne vorangehendes Ansuchen erfolgen kann. Das sind jene Personen, die bereits den Wiener Energiebonus 22 bis zum 25. März 2023 erhalten haben und in deren Haushalten es zu keinen relevanten Änderungen kam. Relevante Änderungen wären etwa die neu erworbene Volljährigkeit eines Haushaltsmitgliedes, Umzüge und dergleichen. Personen an diesen Adressen werden mittels Brief über die neuerliche und antragslose Auszahlung informiert. Der Wiener Energiebonus 23 wird dann automatisch an die zuletzt angegebene Bankverbindung angewiesen oder erneut per Postanweisung ausbezahlt.

Jene Personen, die keine automatisierte Auszahlung des Wiener Energiebonus 23 erhalten, weil sie zum Beispiel erst kürzlich aus einem anderen Bundesland nach Wien zugezogen sind, können ein Ansuchen stellen. Diese Personen werden darüber – analog zum Wiener Energiebonus 22 – per Brief inklusive individuellem Passwort für das Online-Ansuchen informiert.

Sowohl die automatisierte Auszahlung, als auch der Versand der Briefe für ein neues Online-Ansuchen erfolgt in Tranchen im Laufe des April 2023. Ansuchen für den Wiener Energiebonus 22 können noch bis Ende März gestellt werden.





Vor-Ort-Unterstützung bei der Antragsstellung

Für nicht computeraffine Personen kann die Online-Antragstellung eine Herausforderung sein. Darum hat die Stadt Wien bereits beim Energiebonus 22 zahlreiche physische Unterstützungsangebote geschaffen, bei denen man sich persönlich beraten lassen und auch gleich einen Antrag stellen konnte. Über 5.000 Personen haben in den PensionistInnenklubs für die Stadt Wien einen Antrag gestellt. Darüber hinaus haben über 80 Prozent der BewohnerInnen der Häuser zum Leben des Kuratoriums Wiener PensionistInnenwohnhäuser haben das Angebot, ihren Antrag mit HausmitarbeiterInnen oder SozialarbeiterInnen zu stellen, genutzt.

Auch für den Wiener Energiebonus 23 sind wieder umfangreiche Unterstützungsangebote geplant. Eine vollständige Liste der Kontaktadressen wird online und auch telefonisch über das Servicetelefon unter +43 1 4000 8040 zur Verfügung stehen.

Alle Informationen zum Wiener Energiebonus 23 unter: www.wien.gv.at/energiebonus23

