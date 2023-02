Land Niederösterreich fördert Musical Sommer Amstetten

LH Mikl-Leitner: Musicalproduktionen von höchster Qualität

St. Pölten (OTS/NLK) - Die AVB Kultur & Freizeit GmbH erhält für den „Musical Sommer Amstetten“ eine Förderung in Höhe von 180.000 Euro. Diesen Beschluss fasste die niederösterreichische Landesregierung auf Anregung von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner in ihrer gestrigen Sitzung. „Der Musical Sommer Amstetten bietet alljährlich Musicalproduktion von höchster Qualität. Dieses Jahr steht als Highlight das Musical „Jersey Boys“ auf dem Spielplan, welches den Besucherinnen und Besuchern einen unvergesslichen Abend bescheren wird“, so die Landeshauptfrau.

Der „Musical Sommer Amstetten“, 1983 ursprünglich als „Sommeroperette Amstetten“ gegründet, stellt eine der ältesten Sommertheaterstätten Niederösterreichs dar. Über die Jahre hinweg entwickelte sich Amstetten zum etablierten Musicalstandort. Das hohe Niveau wird durch die Übernahmen der Produktionen von österreichischen aber auch internationalen Musicalbühnen unterstrichen. Mit „Jersey Boys“ steht 2023 eine deutschsprachige Erstaufführung auf dem Programm. Erzählt die inspirierende Geschichte der Band „Four Seasons“, untermalt mit Welthits der Popgeschichte. Als Musical feiert "Jersey Boys" seit 2005 enorme Erfolge an den ganz großen Häusern.

