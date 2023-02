Mehrwegbechersystem von myCoffeeCup ab sofort bei my Indigo

Kooperation fördert Ausbau von nachhaltigem Coffee-To-Go-Konsum

Wien (OTS) - Mit dem starken Partner my Indigo baut myCoffeeCup das zentrale Mehrwegbechersystem für Coffee-To-Go ab sofort an 12 Standorten in ganz Österreich aus. Beim Kauf eines Heißgetränks zum Mitnehmen sind die myCoffeeCups für den Einsatz von einem Euro erhältlich und können nach der Konsumation direkt bei my Indigo oder bei anderen myCoffeeCup-Partnerbetrieben zurückgegeben werden.

Mehrwegverpackungen anzubieten, gewinnt für die österreichische Gastronomie nicht zuletzt durch das neue Mehrwegpflichtgesetz in Deutschland stetig an Bedeutung. Bereits vor über 15 Jahren etablierte Christian Chytil ein Mehrwegbechersystem für Events, das er 2019 mit myCoffeeCup um nachhaltige Kaffeebecher für den To-Go Bereich erweiterte.

myCoffeeCup zeichnet sich durch ein breites und stetig wachsendes Netzwerk an Partnerbetrieben in ganz Österreich aus, wodurch Konsument:innen immer mehr Rückgabeorte geboten werden. Durch die Kooperation mit dem Feel-Good-Konzept my Indigo begrüßt myCoffeeCup einen weiteren starken Gastronomiepartner mit an Bord. Mittels des Systemausbaus werden das Abfallaufkommen, welches durch die kurzlebige Einwegvariante der Coffee-To-Go-Becher verursacht wird, reduziert und Klima und Umwelt geschont. „Mit my Indigo als neuem starken Systempartner an unserer Seite bauen wir das flächendeckende Mehrwegbechersystem von myCoffeeCup an weiteren 12 Standorten im ganzen Land verteilt weiter aus an und setzen einen weiteren Schritt in Richtung einer nachhaltigeren Coffee-To-Go-Konsumation in Österreich“, so Christian Chytil, Geschäftsführer von CUP SOLUTIONS und Gründer von myCoffeeCup.

Heiner Raschhofer, Geschäftsführer von my Indigo, erklärt: „Auf der Suche nach dem perfekten Partner für ein Mehrwegbechersystem hat uns das stimmige Angebot von myCoffeeCup besonders angesprochen. Wir freuen uns über die Zusammenarbeit und sind davon überzeugt, dass wir unseren Gästen mit dem neuen Angebot einen großen Mehrwert bieten und zum Bewusstsein für einen schonenden Umgang mit unseren Ressourcen beitragen können. Basierend auf unserem Innovationsanspruch, sind wir daher sehr stolz, das erste Gastronomiekonzept in Österreich zu sein, das sich landesweit für den nachhaltigen To-Go Konsum einsetzt.“

Die myCoffeeCups „made in Austria“ können beim Kauf eines Heißgetränks To-Go bei my Indigo gegen den Einsatz von einem Euro erworben werden. Nach der Getränkekonsumation retournieren Kund:innen die Becher direkt bei my Indigo oder bei anderen Partner:innen von myCoffeeCup österreichweit und erhalten den vollen Einsatz wieder retour. Wird der Becher bei einem Rückgabeautomaten zurückgegeben, erhalten Kund:innen ihren Einsatz in Form eines Gutscheins zurück, welcher wiederum bei allen Partner:innen von myCoffeeCup eingelöst werden kann. So entsteht ein funktionierendes, ressourcenschonendes und einfaches Mehrwegsystem. Die Mehrwegbecher bestehen aus sortenreinem PP-Kunststoff (Polypropylen), können bis zu 700 Mal wiederverwendet werden und werden im Anschluss zu 100 Prozent recycelt. Zudem weist das ressourceneffiziente Spülsystem von myCoffeeCup eine insgesamt bessere Ökobilanz als Einwegbecher auf.

my indigo Standorte der myCoffeeCup Kooperation

Innsbruck: Museumsstraße (Museumstraße 34), Rathaus (Stainerstraße 3)

Linz: LentiaCity (Hauptstraße 54), PlusCity (Pluskaufstraße 7), Promenaden Galerien (Promenade 25)

Salzburg: Zentrum Herrnau (Alpenstraße 48), Europark (Europastraße 1), Kongresshaus (Auerspergstraße 10), Mooncity (Sterneckstraße 28), Staatsbrücke (Rudolfskai 8)

Wien: Westfield Donauzentrum (Wagramer Straße 81 / Top 15c)

Kärnten: Villach Atrio (Einkaufszentrum Atrio, Kärntner Straße 34)

Mehr Informationen über my Indigo: www.myindigo.com

Über myCoffeeCup und CUP SOLUTIONS

Seit mehr als 15 Jahren stellt die CUP SOLUTIONS Mehrweg GmbH Mehrwegbecher sowie die notwendige Logistik für Festivals und Eventgastronomie zur Verfügung. Das Unternehmen ist für seine speziell entwickelte Spültechnik, die Energiegewinnung über eine Photovoltaikanlage, die Wärmerückgewinnung zur Beheizung der Maschinen, die prozess- und umweltorientierte Logistik sowie das Recycling der Becher mehrmals mit dem Österreichischen Umweltzeichen ausgezeichnet. Mit der Marke myCoffeeCup hat das Unternehmen im Jahr 2019 ein innovatives Mehrweg-Pfand-System für Kaffeebecher eingeführt, das den Coffee-To-Go-Bereich revolutioniert: Dank zahlreicher Partner ist die Rückgabe der Becher in ganz Österreich möglich, wodurch Einwegbecher nach und nach überflüssig werden.

Weitere Informationen unter: www.mycoffeecup.at

Rückfragen & Kontakt:

Agentur Ecker & Partner Öffentlichkeitsarbeit und Public Affairs GmbH

Lisa Pernkopf

T +43 1 59932-49

E l.pernkopf @ eup.at