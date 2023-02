Medieneinladung: Europäischer Radiologiekongress (ECR), 01.-05.03.2023, Austria Center Wien (ACV)

Wien (OTS) - Unter dem Motto „The Cycle of Life“, das die zentrale Bedeutung der Radiologie für die lebenslange Gesundheitsversorgung widerspiegelt kehrt Europas größter Kongress für medizinische Bildgebung ins Austria Center zurück und präsentiert die neuesten Trends und Forschungsergebnisse aus der Welt der Radiologie.



Die Radiologie ist eine der wenigen medizinischen Disziplinen, die den gesamten Lebensweg eines Menschen von Anfang bis Ende begleitet, den ersten Blick auf das Leben im Mutterleib ermöglicht und uns durch Kindheit, Jugend und Erwachsenenalter begleitet.

Artificial Intelligence, Bildgebung bei COVID-19, Interventionelle Radiologie, Multidisziplinarität, Trainees in Focus und die neuesten Durchbrüche in der medizinischen Bildgebung, all das erwartet Sie am European Congress of Radiology (ECR) im Wiener Austria Center von 01.-05.03.2023.



Programm Highlights

Artificial Intelligence Exhibition (AIX): Eine eigene Ausstellung, die exklusiv dem Thema künstliche Intelligenz gewidmet ist. Vertreten sind eine Großzahl an internationalen Ausstellern und täglich präsentieren internationale AI Experten ihre Keynote Vorträge.

COVID-19: Erfahrungen und Ergebnisse aus der Behandlung und Bildgebung von COVID-19 Patienten.

Trainees in Focus: ist ein einzigartiges Programm, das berufliche und persönliche Einblicke in Themen und Probleme bietet, die junge RadiologInnen und RadiologietechnologInnen in ihrem Ausbildungs- und Arbeitsumfeld betreffen.

Keynote Vorträge: Unter anderem zu den Themen Nachhaltige Radiologie und Ethik in der Arbeit mit künstlicher Intelligenz

The Cube: Hier dreht sich alles um das Thema interventionelle Radiologie und minimalinvasive Eingriffe.





Das komplette wissenschaftliche Programm finden Sie hier.

