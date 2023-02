Schallenberg: Internationale Kulturdiplomatie als integraler Teil der österreichischen Außenpolitik

50 Jahre Austria Kultur International

Wien (OTS) - Anlässlich „50 Jahre Austria Kultur International“ lud Außenminister Alexander Schallenberg am 21. Februar 2023 zu einem Empfang mit Kunstschaffenden und Vertreterinnen und Vertretern von Medien und Kultur-Institutionen. Die Veranstaltung fand als Auftakt des Jubiläumsjahres zu einem halben Jahrhundert internationaler Kulturarbeit im Außenministerium in den Räumlichkeiten der kürzlich eröffneten Ausstellung „On The Road Again“ im Wiener Künstlerhaus statt.

„Über die letzten 50 Jahre konnte das Außenministerium ein weltumspannendes Kulturnetzwerk aufbauen, das jährlich tausende Veranstaltungen in verschiedensten Kunstsparten umsetzt. Im Mittelpunkt steht dabei die Unterstützung österreichischer Kunstschaffender im Ausland, insbesondere jüngerer Künstlerinnen und Künstler“,

so Außenminister Alexander Schallenberg bei der Eröffnung zum 50-Jahre-Jubiläum.

Vor dem Hintergrund der Vielfachkrise aus Krieg, Stagflation, Migrationsbewegungen, Energiekrise, Klimawandel und der zunehmenden Verschärfung humanitärer Krisen verwies der Außenminister auf die besondere Bedeutung, die der Kunst und Kultur in dieser Situation zukommt:

„Kunst ist Mutmacherin und zugleich Herausforderin. Kunst ist Ruf nach Freiheit. Ist Ansporn. Ist geistige Nahrung. Und all das brauchen wir jetzt. Daher kommt gerade jetzt der Auslandskulturpolitik eine wichtige Rolle zu. Internationale Kulturarbeit ist ein integraler und unverzichtbarer Teil der österreichischen Außenpolitik“,

unterstrich Außenminister Alexander Schallenberg die Bedeutung der österreichischen Kulturdiplomatie.

„Kultur ist zentrales Element unserer internationalen Soft Power und gerade jetzt brauchen wir diese Soft Power mehr denn je. In solch turbulenten Zeiten außenpolitischer Umbrüche, in denen sogar unser liberales westliches Lebensmodell herausgefordert wird, braucht es vertraute Orientierungs- und Stützpunkte. Dabei ist und bleibt Kultur unsere verbindende Konstante,“

so der Außenminister weiter, der darauf verwies, dass die Auslandskulturpolitik in den nächsten Jahren noch gewichtiger werden wird:

„Österreichs Kreativität in Kunst, Kultur und Wissenschaft übertrifft um ein Vielfaches unsere geografische Größe. Es ist mir daher ein Anliegen, dieses Potenzial in Zukunft international noch stärker sichtbar zu machen.“

Um das Potential der Auslandskultur zu unterstreichen, fand der Jubiläumsauftakt im Wiener Künstlerhaus statt, wo gerade die Ausstellung „On the Road Again“ gezeigt wird. Die Kooperation zwischen dem Außenministerium und der Künstlerhaus Vereinigung zeigt aus fast 500 Einreichungen ausgewählte Projekte zeitgenössischer Kunst aus Österreich, die im vergangenen Jahr für 23 österreichischen Kulturforen rund um den Globus realisiert wurden. Die Werke setzen sich mit Umbrüchen in Gesellschaft und Ökologie und dem jeweiligen Gastland des österreichischen Kulturforums auseinander. In der gemeinsamen Abschlusspräsentation wird die wertvolle Arbeit der Auslandskultur auch in Österreich einer breiten Öffentlichkeit zugänglich gemacht: „On The Road Again“ wird noch bis 21. Mai 2023 im Künstlerhaus in Wien gezeigt.

Der Empfang im Künstlerhaus läutet das Jubiläumsjahr „50 Jahre Austria Kultur International“ ein: Vor 50 Jahren erhielt das Außenministerium die Zuständigkeit für die Betreuung der kulturellen Auslandsbeziehungen durch eine 1973 verabschiedete Novelle des Bundesministeriengesetzes. Seitdem sind die internationale Kulturarbeit und die weltweite Förderung von österreichischen Künstlerinnen und Künstlern sowie Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern wesentliche Aufgaben der österreichischen Außenpolitik und fixer Bestandteil der Tätigkeiten der österreichischen Vertretungen und des Außenministeriums.

Rückfragen & Kontakt:

Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten

Presseabteilung

+43(0)501150-3320

aussenministerium.presseabteilung @ bmeia.gv.at

www.bmeia.gv.at