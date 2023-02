Stellungnahme der Musik- und Kunstuniversitäten zur geplanten Abschaffung des ORF-Radio-Symphonieorchesters (RSO)

Wien (OTS) - Sehr geehrter Herr Bundeskanzler!

Sehr geehrter Herr Vizekanzler!

Sehr geehrte Frau Bundesministerin!

Sehr geehrte Frau Staatssekretärin!



Wir, die österreichischen Musik- und Kunstuniversitäten, protestieren mit Nachdruck gegen die geplante Abschaffung des ORF-Radio-Symphonieorchesters (RSO).

Als Institutionen, die sich der Ausbildung, Förderung und dem Schutz der Kunst und Kultur widmen, ist es unsere Pflicht darauf hinzuweisen, welch schwerwiegender Schlag der drohende Verlust des renommierten und bedeutenden Orchesters gegen die kulturelle Vielfalt unseres Landes wäre.



Das RSO ist seit Jahrzehnten eine unverzichtbare Säule der österreichischen Musikszene, das für exzellente Konzerte und preisgekrönte Aufnahmen bekannt ist und eine bedeutende Rolle in der Ausbildung und Karriereentwicklung junger Musiker*innen spielt. Zahlreiche Absolvent*innen unserer Universitäten haben im RSO wertvolle Praxiserfahrungen gesammelt und/oder hier ihre berufliche Laufbahn im Orchester gestartet. Die geplanten Sparmaßnahmen würden damit einen nicht ersetzbaren Verlust von wichtigen Karrierechancen und Arbeitsplätzen für junge Musiktalente bedeuten.



Die Musikwelt in Österreich ist eng mit dem RSO verbunden, das Orchester hat international – auch durch seinen einzigartigen Schwerpunkt zur Neuen Musik – einen ausgezeichneten Ruf. Ohne das RSO wird die künstlerische Qualität und die kulturelle Bedeutung der Musikszene in Österreich unweigerlich sinken!

Wir fordern die Bundesregierung auf, das geplante Aus des RSO zu verhindern und die notwendigen Schritte zu unternehmen, um die Fortführung des Orchesters zu gewährleisten. Es ist unsere gemeinsame Verantwortung, die kulturelle Vielfalt und die künstlerische Exzellenz in unserem Land zu bewahren und zu fördern. Orientieren Sie ihr politisches Handeln an der Bedeutung von Kunst und Kultur für die österreichische Identität, dem weltweiten Ruf Österreichs als Kulturnation und dem Mehrwert für den Standort Österreich!





In Solidarität mit dem ORF-Radio-Symphonieorchester:

Elisabeth Gutjahr, Rektorin Universität Mozarteum

Andreas Mailath-Pokorny, Rektor Musik und Kunst Privatuniversität der Stadt Wien

Jörg Maria Ortwein, Rektor Stella Vorarlberg Privathochschule für Musik

Marcus Ratka, Rektor Jam Music Lab Privatuniversität für Jazz und Popularmusik

Martin Rummel, Rektor Anton Bruckner Privatuniversität

Georg Schulz, Rektor Universität für Musik und darstellende Kunst Graz

Roland Streiner, Rektor Gustav Mahler Privatuniversität

Ulrike Sych, Rektorin mdw – Universität für Musik und darstellende Kunst Wien





Rückfragen & Kontakt:

Musik und Kunst Privatuniversität der Stadt Wien

Bernhard Mayer-Rohonczy

+43 1 512 77 47-220

b.mayer-rohonczy @ muk.ac.at

Johannesgasse 4a, 1010 Wien