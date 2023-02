AVISO: Pressekonferenz der geplanten Neuerungen im Bereich der Panzertruppe

Anschließend Kommandoübergabe des Panzergrenadierbataillons 35

Wien (OTS) - Am Donnerstag, den 23. Februar 2023, wird die Verteidigungsministerin Klaudia Tanner gemeinsam mit dem Generalstabschef Rudolf Striedinger bei einer Pressekonferenz die geplanten Neuerungen im Bereich der Panzertruppe in der Jansa-Kaserne in Großmittel präsentieren.

Im Anschluss findet vor Ort die Kommandoübergabe beim Panzergrenadierbataillon 35 statt. Oberst des Generalstabsdienstes Mario Ernst wird an Oberst Michael Lex übergeben. Das Panzergrenadierbataillon 35 ist ein mechanisierter Kampfverband des Österreichischen Bundesheeres und in der Jansa-Kaserne in Großmittel stationiert.

Medienvertreter sind herzlich zu diesem Termin eingeladen. Es bestehen

Foto-, Film- und Interviewmöglichkeiten. Es wird ein Shuttle-Service von der Rossauer Kaserne angeboten (Platzangebot für Shuttle nur so lange Plätze verfügbar sind).

Aufgrund der Sicherheitsbestimmungen ist eine Anmeldung bis 22. Februar 2023, 18:00 Uhr, unter +43 (0)664-622-1005 bzw. presse@bundesheer.at, verpflichtend.

Ablauf:

08:45 Uhr Treffpunkt Rossau mit Shuttle-Service nach Großmittel

09:30 Uhr Treffpunkt für Medienvertreter bei der Wache der Jansa-Kaserne.

10:00 Uhr Pressekonferenz zu geplanten Neuerungen im Bereich der Panzertruppe

11:00 Uhr Festakt zur Kommandoübergabe

Meldung an die Frau Bundesministerin Klaudia Tanner

ca. 12:30 Uhr Ende des Medientermins

Zeit & Ort

23. Februar 2023

08:45 Uhr, Treffpunkt für Shuttle beim Eingang Rossauer Lände 1, 1090 Wien.

09:30 Uhr; Treffpunkt bei der Wache der Jansa-Kaserne, 2603 Felixdorf (Großmittel).

Die Pressekonferenz wird via Livestream unter presseraum.bundesheer.at übertragen!

