Arthur D. Little Studie: CEOs der größten globalen Unternehmen sind optimistisch und streben nach Wachstum

Wien (OTS) - Arthur D. Little (ADL) hat heute seine Studie "CEO Insights 2023" veröffentlicht, aus der hervorgeht, dass die Führungskräfte der größten Unternehmen weltweit trotz aktueller Turbulenzen zuversichtlich sind. So erwarten 63 % für die nächsten drei bis fünf Jahre einen stabilen oder positiven wirtschaftlichen Ausblick.

Ungeachtet des Abschwungs konzentrieren sich die CEOs auf Wachstum – rund die Hälfte gibt an, in den kommenden Jahren neue Märkte erschließen zu wollen und 30 % gehen davon aus, schneller als der Gesamtmarkt zu wachsen. Selbst eher vorsichtig eingestellte CEOs planen, ihre Wachstumsinvestitionen zu erhöhen: 40 % wollen mehr investieren, dem gegenüber wollen 55 % ihre Ausgaben konstant halten. Gleichzeitig agieren die führenden CEOs immer amidextrer, indem sie Innovation mit einem Fokus auf Kostenoptimierung kombinieren.

Diese Zuversicht kann auf die Lehren aus der Pandemie zurückgeführt werden, die viele Unternehmen gezwungen hat, ihre Abläufe zu verändern. 91 % der CEOs sind davon überzeugt, dass die Entwicklung zielgerichteter Fähigkeiten, Optimierung und Effizienz sowie Förderung von Innovation und Wachstum jetzt von entscheidender Bedeutung sind.

Allerdings zeigt sich je nach Region ein unterschiedliches Bild. 38 % der europäischen CEOs in den fünf führenden Volkswirtschaften (Frankreich, Deutschland, Italien, Spanien und Großbritannien) erwarten in den nächsten drei bis fünf Jahren eine positive Wirtschaftsprognose, während es in Nordamerika nur 25 % und in Asien lediglich 10 % sind.

Insgesamt betrachten CEOs technologische Innovationen als den wichtigsten Faktor für das Unternehmenswachstum. Dabei sollen, über die Digitalisierung hinaus, innovative Technologien wie KI, Robotik und Automatisierung helfen. Ein Blick in die Zukunft zeigt: 60 % wollen neue Technologien ausloten, und 27 % glauben, dass das Metaverse und die virtuelle Realität ihr Geschäft beeinflussen werden.

Erfreulicherweise sind 80 % der CEOs der Meinung, dass die Konzentration auf Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungsaspekte (ESG) Wettbewerbsvorteile bringt und nicht nur regulatorische Kosten verursacht. Tatsächlich räumen 41 % der CEOs diesem Thema eine höhere Priorität ein als allen anderen Initiativen.

Co-Autor Maximilian Scherr, Partner und Leiter der österreichischen Strategy & Organization Practice bei Arthur D. Little, kommentiert: "Es ist schön zu sehen, dass die Mehrheit der CEOs gerade in turbulenten Zeiten nach vorne spielt. Wachstum, neue Technologien und ESG stehen auf deren Agenda – auch, weil sie es oftmals geschafft haben, ihr Kerngeschäft zu verteidigen und in den Jahren der Pandemie auch resilienter zu werden. Jetzt optimieren sie weiter und investieren gleichzeitig massiv in Wachstum. Sie sehen in der globalen Unsicherheit eine Chance und blicken über die aktuelle Krise hinaus, um eine positivere Zukunft für ihre Unternehmen und die Gesellschaft im Allgemeinen zu ermöglichen.“

Methodologie der Studie

Für die Arthur D. Little 2023 CEO Insights Studie wurden rund 250 CEOs befragt, die Unternehmen mit einem Umsatz von mehr als 1 Milliarde US-Dollar leiten. 55 % der Befragten beschäftigten mehr als 10.000 Mitarbeiter. Die Befragten der Studie sind nach Schlüsselindustrien und Regionen aufgeteilt und erlauben einen Einblick in die größten Unternehmen der Welt.

Die Studie ist unter starker österreichischer Co-Autorschaft entstanden und steht hier zum Download zur Verfügung: TURNING TURMOIL TO ADVANTAGE: HOW CEOS ARE NAVIGATING CHANGE TO DRIVE GROWTH (adlittle.com).



Rückfragen & Kontakt:

Julia Piringer-Acobas, BA MA

Head of Marketing and Communications

+43 664 605 41 16

piringeracobas.julia @ adlittle.com