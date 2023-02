Kärnten-Zahl 23: Zahl der Unterstützer*innen von Peter Kaiser und der SPÖ Kärnten wächst täglich

Sucher: Welche Partei, welches Programm und welche Person? - für Heinz Fischer ist klar: Die SPÖ Kärnten und Peter Kaiser sollen Verantwortung tragen!

Klagenfurt (OTS) - „Der macht’s wirklich gut. Er ist ein Landeshauptmann auf den sich Kärnten nicht nur verlassen kann, sondern auf den Kärnten auch stolz sein kann und das nicht nur auf kurze Distanz sondern - Langstreckenverlässlichkeit“, so formulierte der ehemalige Bundespräsident Heinz Fischer, die Qualitäten von Peter Kaiser. Fischer ist einer aus einer täglich wachsenden Gruppe von Menschen, die ihre Empfehlung für LH Peter Kaiser aussprechen, ihm und der SPÖ Kärnten am 05. März noch einmal das Vertrauen zu schenken.

„Ob Heinz Fischer, Angelica Ladurner, Christian Salmhofer oder Valentin Oman - sie alle haben sich entschlossen Peter Kaiser und die SPÖ Kärnten in ihrer Wahlbewegung zu unterstützen. Ohne finanziellen Einsatz und ohne Veranstaltungen zu organisieren – das wird alles über die SPÖ Kärnten gemacht“, so SPÖ Kärnten Landesgeschäftsführer Andreas Sucher, der sich drauf freut, viele der Unterstützer*innen bei der Abschluss-Veranstaltung der SPÖ Kärnten-Wahlbewegung am 03.03.2023 um 16 Uhr auf dem Domplatz in Klagenfurt begrüßen zu können.

Warum Peter Kaiser? Unter https://kaiser-peter.at/mitmachen/ erklären Unterstützer*innen warum sie bei dieser Wahl der SPÖ Kärnten und Peter Kaiser ihre Stimme geben. Jede und jeder ist herzlich eingeladen auf dieser Landing-Page ein Statement abzugeben, warum Peter Kaiser und die SPÖ die richtig Wahl für ein erfolgreiches Kärnten sind.

„Es sind unterschiedliche Gründe, die die Menschen veranlasst ein Statement für Peter Kaiser abzugeben - aber sie alle eint der Wunsche nach einer Fortsetzung verantwortungsvoller, stabiler und verlässlicher Politik für Kärnten“, so Sucher.

