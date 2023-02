Experten für Handchirurgie: modernste Technologien im Landesklinikum Amstetten

LH-Stv. Pernkopf: Anerkannter Ruf in Fachkreisen dank Innovationskraft, Expertise und Einsatz des Fachpersonals

St. Pölten (OTS/NLK) - Die Fachärztinnen und Fachärzte der Orthopädie und Traumatologie in Amstetten sind einige der wenigen Handchirurgen in Niederösterreich und die einzigen in Niederösterreich, die das Spezialfach Handchirurgie ausbilden und somit jungen Ärztinnen und Ärzten Ihr Wissen weitergeben.

„Das Landesklinikum Amstetten hat sich einen in Fachkreisen anerkannten Ruf in der Handchirurgie aufgebaut und unterstreicht die Spitzenmedizin in Niederösterreich. Das verdanken wir der Innovationskraft, der Expertise und dem Einsatz der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter“, betont LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf.

Rund 1.000 handchirurgische Eingriffe im Jahr führen die fünf Handspezialisten aus dem Klinikum in Amstetten sowohl in Amstetten als auch in den Kliniken Melk und Waidhofen a.d. Ybbs durch. Operiert werden verletzungs- oder abnützungsbedingte Erkrankungen der Hand, zB. Karpalkanalsyndrom, Sehnenrisse und Bänderrisse aller Art, Arthrosen des Handgelenks und des Ellbogens, Endoprothetik, Morbus Dupuytren-OP und vieles mehr.

Die Handchirurgie entwickelt sich rasant weiter, darum versuchen die Spezialistinnen und Spezialisten aus dem Klinikum immer am neuesten Stand zu bleiben, wie zum Beispiel in der Endoprothetik oder bei der Behandlung komplexer Handverletzungen. „Durch die neuen Fingergelenksprothesen besteht durch rekonstruktive Eingriffe die Möglichkeit, sowohl Greiffunktion als auch Sensibilität der Patientinnen und Patienten wiederherzustellen. Hände sind funktionelle Organe und wir Handchirurgen sind gefordert, die Funktion so gut wie möglich wieder her zu stellen, damit die Betroffenen wieder ihre Lebensqualität erlangen,“ betonen OA Dr. Paulus Aspalter und die OÄ Dr. Andrea Dorn.

Im folgenden Video erhält man einen Einblick in das Spezialfach Handchirurgie: https://vimeo.com/800569667

