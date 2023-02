Neuer Masterlehrgang an der FH Campus Wien verbindet Digitalisierung mit Steuer- und Rechnungswesen

Wien (OTS) - Die Digitalisierung beeinflusst nahezu alle Bereiche des Lebens tiefgreifend und transformiert Berufswelten fortwährend. Die FH Campus Wien reagiert darauf mit einem neuen Studienangebot: Der Masterlehrgang Digital Transformation & Tax Technology Management, der mit einem Master in Business Administration (MBA) abschließt, stellt die digitalen Transformationsprozesse im Bereich Steuer- und Rechnungswesen in den Mittelpunkt.

Digitale Transformation, Tax Compliance und Tax Technology

„Technologische Veränderungsprozesse machen auch vor dem Steuer- und Rechnungswesen nicht halt. Neben Leadership-Kompetenzen sind im Berufsalltag – sowohl im öffentlichen als auch im privaten Sektor – vor allem interdisziplinäre Fähigkeiten gefragt“, erklärt Lehrgangsleiter Friedrich Stanzel und weiter: „Genau diese Schnittstellenkompetenzen erwerben Studierende im Masterlehrgang Digital Transformation & Tax Technology Management.“ Aufbauend auf einer umfassenden Betrachtung von steuerlichem Fachwissen, verknüpft der Masterlehrgang die Wissensgebiete digitale Transformation, Tax Compliance und Tax Technology miteinander. „Mit dieser ganzheitlichen Ausrichtung nimmt unser MBA eine Vorreiterrolle ein und zeigt auf, in welche Richtung Digitalisierungstrends im Steuer- und Rechnungswesen gehen“, betont Stanzel.

Leadership-Know-how für die digitale Transformation

Neben den Themen digitale Trends und IT-Strategien im Steuer- und Rechnungswesen stehen auf dem Lehrplan auch Datenschutz, Datensicherheit sowie Big Data. Ziel des neuen Masterlehrgangs ist die fachliche Vertiefung und Verknüpfung der Wissensgebiete sowie der Erwerb von wertvollen Leadership-Kompetenzen. „Absolvent*innen des Masterlehrgangs sind in der Lage, das Potenzial von digitalen Lösungen und zukünftigen Technologien im Bereich Steuer- und Rechnungswesen zu erkennen und zu bewerten. Sie können strategische Entscheidungen und Change-Management-Prozesse verantwortungsbewusst in Unternehmen umsetzen, um diese erfolgreich auf dem Weg der digitalen Transformation unter Berücksichtigung aller steuerrechtlichen Anforderungen zu begleiten“, so Stanzel.

Internationaler Austausch und praxisnahes Lernen

Die Studierenden des Masterlehrgangs bauen sich von Beginn an ein tragfähiges Netzwerk auf. „Durch Kooperationen mit namhaften Unternehmen erfahren die Studierenden aktuelle Trends und Entwicklungen aus erster Hand und können sich fachspezifisches Know-how von internationalen Expert*innen aus der Branche aneignen“, erläutert Stanzel. Im Austausch untereinander diskutieren die Studierenden aktuelle Themen aus der eigenen Berufspraxis. Ein starker Fokus liegt auf praxisnahem Lernen. In einem Hackathon kommen die Studierenden mit realen Problemstellungen in Berührung und erarbeiten, begleitet von Steuerkanzleien, Unternehmen oder Tax Technology Start-ups, adäquate und interdisziplinäre Lösungsansätze.

Vereinbarkeit von Weiterbildung und Beruf

Das Studium richtet sich an Expert*innen des Steuer- und Rechnungswesens, die über Berufs- und Führungserfahrung verfügen und Pionierarbeit leisten sowie die Zukunft des Steuerrechts aktiv mitgestalten möchten. Der Masterlehrgang kann berufsbegleitend in drei Semestern absolviert werden und schließt mit einem MBA ab. Die Kombination von E-Learning mit geblockten Präsenzveranstaltungen ermöglicht Studierenden, die bereits im Berufsleben stehen, beste Planbarkeit und Flexibilität.

FH Campus Wien – Hochschule für Zukunftsthemen

Mit über 8.000 Studierenden an drei Standorten und fünf Kooperationsstandorten ist die FH Campus Wien die größte Fachhochschule Österreichs. In den Departments Angewandte Pflegewissenschaft, Applied Life Sciences, Bauen und Gestalten, Gesundheitswissenschaften, Soziales, Technik sowie Verwaltung, Wirtschaft, Sicherheit, Politik steht ein Angebot von mehr als 60 Studien- und Lehrgängen in berufsbegleitender und Vollzeit-Form zur Auswahl. Anwendungsorientierte Forschung und Entwicklung wird in neun fachspezifischen Kompetenzzentren gebündelt. Fort- und Weiterbildung in Form von Seminaren, Modulen und Zertifikatsprogrammen deckt die Fachhochschule über die Campus Wien Academy ab. Die FH Campus Wien ist Gründungsmitglied im Bündnis Nachhaltige Hochschulen.

