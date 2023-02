„Klartext“ am 22.2. im ORF-RadioKulturhaus und live in Ö1: „Corona im Rückspiegel – Aufarbeiten, aber wie?“

Wien (OTS) - „Corona im Rückspiegel – Aufarbeiten, aber wie?“ lautet der Titel von „Klartext“ am Mittwoch, den 22. Februar im ORF-RadioKulturhaus, Beginn: 18.30 Uhr. Bei Klaus Webhofer diskutieren NEOS-Pandemiesprecher Gerald Loacker, SPÖ-Wirtschaftssprecher Christoph Matznetter, der Gesundheitssprecher der Grünen Ralph Schallmeiner, ÖVP-Generalsekretär Christian Stocker und der stellv. Klubobmann der FPÖ Peter Wurm.

Lockdowns, 3G, 2G, Schulschließungen, Homeoffice, Massentests, Impfpflicht, Grüner Pass, Isolation vor allem älterer Menschen in den Alten- und Pflegeheimen, Kontaktreduktion, Ausgangsbeschränkungen, geschlossene Grenzen, Handel und Gastronomie – Corona hat unser aller Leben ordentlich durcheinandergewirbelt. Drei Jahre nach den ersten Coronafällen will die Regierung einen Dialogprozess starten, um das Trauma Corona „gemeinsam aufzuarbeiten“ wie Bundeskanzler Nehammer sagt. Mit strengen Maßnahmen, einer teuren Teststrategie und üppigen Wirtschaftshilfen hat Österreich die Gesundheitskrise und ihre Folgen bekämpft – mit überschaubarem Erfolg wie ein Vergleich mit anderen Ländern zeigt. Geblieben ist eine Gereiztheit in der Bevölkerung, gemeinhin als Spaltung tituliert. Die Coronakrise war eine permanente Gratwanderung zwischen Gesundheitsschutz und Freiheit – nach Ansicht der Regierung großteils gelungen, nach Ansicht der Opposition ziemlich misslungen. Hinterher weiß man bekanntlich immer alles besser, aber hätte man manches nicht schon zu Beginn wissen müssen? Über Notwendigkeiten, Fehler und politische Lehren aus der Corona-Pandemie diskutieren bei Klaus Webhofer NEOS-Pandemiesprecher Gerald Loacker, SPÖ-Wirtschaftssprecher Christoph Matznetter, der Gesundheitssprecher der Grünen Ralph Schallmeiner, ÖVP-Generalsekretär Christian Stocker und der stellv. Klubobmann der FPÖ Peter Wurm.

„Klartext“ findet am Mittwoch, den 22. Februar im ORF-RadioKulturhaus statt und wird live in Ö1 übertragen. Beginn ist um 18.30 Uhr, der Eintritt ist frei. Aufgrund der begrenzten Platzanzahl ist eine verbindliche Anmeldung über das Kartenbüro jedoch erforderlich. Weitere Informationen zum Programm des RadioKulturhauses gibt es auf der Homepage https://radiokulturhaus.orf.at oder über das Kartenbüro (Tel. 01/501 70-377). Mehr zum Programm von Österreich 1 ist unter https://oe1.orf.at abrufbar.

Rückfragen & Kontakt:

ORF Radio Öffentlichkeitsarbeit

Isabella Henke

(01) 87 878/18050

isabella.henke @ orf.at