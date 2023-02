Universität für angewandte Kunst Wien: Ausstellung DEMEDARTS wird morgen Mittwoch im Künstlerhaus eröffnet

Empathie für Menschen mit Demenz steht im Fokus des künstlerischen Forschungsprojekts

Wien (OTS) - Wenn morgen Abend um 19 Uhr die Ausstellung DEMEDARTS im Wiener Künstlerhaus eröffnet wird, steht unumschränkt das Thema Leben mit Demenz im Mittelpunkt. Das Ziel des künstlerischen Forschungsprojektes, welches vom Wissenschaftsfonds FWF gefördert wird - PEEK AR-609 - ist es, Empathie innerhalb unserer Gesellschaft für Menschen mit Demenzerkrankungen zu bewirken. "Künstlerische Forschung setzt hier an und gestaltet Kunst- und Designformate, die zum Nachdenken anregen. Die Ausstellung DEMEDARTS zeigt den Prozess der Arbeit des Forschungsteams und auch der Studierenden, welche dieses Thema auf unterschiedlichste Art und Weise durch ihre Vermittlungskonzepte an die Schulen gebracht haben. Und es stellt derzeit das einzige künstlerische Format weltweit dar, um dieses Thema auch mit jüngeren Bevölkerungsgruppen zu behandeln.", erläutert Ruth Mateus-Berr, Projektleiterin, selbst Künstlerin und Designerin sowie Leiterin des Zentrums Didaktik für Kunst und interdisziplinären Unterricht an der Universität für angewandte Kunst Wien.

Gestaltung für Rollatoren als Beispiel: Warum sollten Rollatoren nicht mit einem Zitat von Thonet, den Campana-Brüdern, einem Max Bill oder anderen Design-Größen versehen werden? Warum sollten Rollatoren ihre Benutzer:innen nicht auch haptisch, visuell und olfaktorisch an geliebte Hobbies erinnern? "Die gezeigten Exponate in der Ausstellung stellen Beispiele für kritisches Design dar, um den Mangel in der Gestaltung von - in diesem Fall Rollatoren - zu demonstrieren, die von einer großen und immer größer werdenden Zielgruppe verwendet werden. So wird das Recht auf selbstbestimmte und selbstbewusste Ästhetik eingefordert und Altern mit seinen auch lustigen, witzigen und verrückten Erscheinungen gezeigt.", erklärt Mateus-Berr Motiv und Hintergrund. In der Schau finden sich auch interaktive Tools, die sowohl für Menschen mit und als auch für Menschen ohne Demenz nutzbar sind.

Zum Hintergrund: Die Über-65-Jährigen werden bald zu den Haupteinwohner:innen der europäischen Städte gehören und Versicherungsgesellschaften, Stadtplanung und -verwaltungen müssen sich darauf vorbereiten. Die gebaute Umwelt, Produkte und Dienstleistungen müssen entsprechend angepasst und gestaltet werden. Mit der Alterung der Gesellschaft steigt auch die Zahl der Menschen mit Behinderungen und dauerhaften oder vorübergehenden Einschränkungen. Umgangsweisen und Produkte für die sogenannte Silver Generation und für Menschen mit Demenz stehen in der Schau DEMEDARTS provokant im Zentrum. Bisher haben Lösungen für die Inklusion von diesen Nutzer:innen wenig Beachtung gefunden.

Ausstellung: DEMEDARTS Dementia. Empathy. Education. Arts. / Zeit: Eröffnung morgen, Mittwoch, 22. Februar 2023 um 19 Uhr / Ausstellungsdauer: 23. Februar 2023 bis 5. März 2023 / Ort: Künstlerhaus Factory, 1010 Wien, Karlsplatz 5

Eröffnet wird die Schau mit der Performance ‚Partitur der Stiege‘ – "Erinnerungen an unsere Großmutter Martha Bäuerle, geb. Šegula." durch die Musiker:nnen Alexander Wladigeroff an der Trompete u. a., Konstantin Wladigeroff am Piano u. a., Wagner Felipe dos Santos am Schlagwerk, Eckhard Mützner am Cello, Teresa Indjein an der Harfe und Pavel Naydenov zeichnet für Stimme und Performance verantwortlich.

Details zum Begleitprogramm wie Workshops für Schulklassen, Führungen und ein Podiumsgespräch mit der Wiener Zeitung finden Sie auf demedarts.com/ausstellung

Fotos zum Download finden Sie auf dieangewandte.at/presse





