Presseerklärung: Breites Bündnis für Frieden und Völkerverständigung

Großer Dresdner Friedenspaziergang mit Appell für Waffenstillstand und Friedensverhandlungen am 24.02.2023

Dresden / Wien (OTS) - Am Freitag 24. Februar 2023, exakt ein Jahr nach Beginn des fürchterlichen Krieges zwischen Russland und der Ukraine, finden sich konservative, freiheitliche und patriotische Kräfte aus Deutschland und Österreich sowie vielen weiteren Nationen hier in Dresden zum 1. Großen Dresdner Friedensspaziergang ein.

Wir werden ab Freitag sowohl unserem Anliegen für Frieden und Völkerverständigung als auch allen friedliebenden Menschen eine Stimme geben, die der mehr und mehr um sich greifenden Konflikttreiberei, der medialen Kriegseuphorie und einer sich immer schneller drehenden Eskalationsspirale mit aller Vehemenz - und dem Ziel von umgehenden Friedensverhandlungen - entgegentreten.

Auf beiden Seiten sind in diesem schrecklichen Krieg mittlerweile zehntausende Opfer zu beklagen. Doch getreu dem Motto „Audiatur et altera pars“ („Man höre auch die andere Seite“) kann und darf die politische und geostrategische Entwicklung - vorrangig seit 2014 - in ihrer Gesamtheit nicht ausgeblendet werden. Seit dem Putsch auf dem Maidan, dem brutalen Vorgehen gegen die russischstämmige Bevölkerung in der Ostukraine, dem Drängen auf eine EU- und NATO-Mitgliedschaft der Ukraine und die damit einhergehende Aufgabe einer militärischen Neutralität bzw. Bündnisfreiheit wurde dieser Konflikt stetig exzessiv angeheizt und weiter auf die Spitze getrieben.

Raketen, Panzer und Kampfjets schaffen keinen Frieden. Weitere Waffenlieferungen prolongieren lediglich die quasi einbetonierte territoriale und militärische Pattsituation zwischen den Kriegsparteien und nehmen dabei fahrlässig in Kauf, dass weiterhin tausende Menschen unnötig ihr Leben lassen müssen.

Das Schlachtfeld ist daher zu verlassen und mit dem diplomatischen Parkett einzutauschen. Waffenlieferungen durch den Westen sind einzustellen, um damit ein weiteres Drehen an der Eskalationsschraube zu vermeiden. Es ist höchste Zeit, alle mittel- und unmittelbar beteiligten Parteien umgehend an den Verhandlungstisch zu bringen, um dieser wohl größten Katastrophe in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg so rasch wie möglich ein Ende zu setzen und zur unumstößlichen Wahrung des Völkerrechtes zurückzukehren. Frieden ist alternativlos.

„Das Alte stürzt, es ändert sich die Zeit, und neues Leben blüht aus den Ruinen.“

Wilhelm Tell - Friedrich Schiller

In diesem Sinne – wir sehen uns auf der Straße

HC Strache – Vizekanzler Republik Österreich a.D.

Lutz Bachmann – Gründer PEGIDA

Informatives zur Veranstaltung:

24.02.2023 ab 17 Uhr auf dem Theaterplatz Dresden

Redner:

Dr. Christoph Bernd (AfD Brandenburg)

Angelika Barbe (Bürgerrechtlerin)

Jörg Urban (AfD Sachsen)

HC Strache (Vizekanzler Republik Österreich a.D.)

Lutz Bachmann (PEGIDA)

Björn Höcke (AfD Thüringen)

Rückfragen & Kontakt:

Unabhängige Plattform für Frieden und Neutralität

Vizekanzler a. D. Heinz-Christian Strache

Email: officehc @ gmx.at