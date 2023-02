TAUROS Capital unterstützt das weitere Wachstum von Wood_Space

UMSATZBETEILIGUNG STATT ANTEILSVERWÄSSERUNG

TAUROS Capital ist neuer Wachstumspartner von Wood_Space

Siebenstelliges Investment ermöglicht Finanzierung ohne Abgabe von Anteilen

Expansion gesichert: Fokus auf Marktdurchdringung in Österreich und Deutschland

Mit einer siebenstelligen Investment-Summe schließt das heimische, auf modularen Hausbau spezialisierte Proptech seine aktuelle Finanzierungsrunde erfolgreich ab. Das Kapital stammt von der auf Revenue-based financing spezialisierten TAUROS Capital aus Wien. Durch die Vergabe von Nachrangkapital ist TAUROS für einen festgelegten Zeitraum zu einem vereinbarten Prozentsatz am Unternehmensumsatz beteiligt. TAUROS Capital bietet so die ideale Finanzierungsmöglichkeit für Wood_Space: „Das Wachstumskapital hilft uns, unser Wachtsum ohne Abgabe von Anteilen weiter zu verfolgen. Mit den erhaltenen Mitteln werden wir unsere Expansion in Österreich und Deutschland vorantreiben. Zudem nutzen wir das Geld für den Ausbau unserer Produktion sowie die Weiterentwicklung unserer Produkte“, so Thomas Gschwendtner, Geschäftsführer und Mitgesellschafter Wood_Space.

Christof Neuner von TAUROS Capital über das Investment: „ Wood_Space hat ehrgeizige Wachstumspläne für die nächsten Jahre und wir sind stolz als Investor dabei unterstützen zu dürfen. Wood_Space optimiert und automatisiert den Bau durch die modulare Bauweise. Ziel ist es die Bauwirtschaft ressourcenschonender zu gestalten. Das Unternehmen ist ausgezeichnet geführt und die Auftragsbücher für die nächsten Jahre gut gefüllt. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit und wünschen dem Team alles Gute .“

Über Wood_Space

Wood_Space interpretiert das Blockhaus neu und macht Bauprojekte einfach, schnell, leistbar und nachhaltig. Im Vollholz-Modulbau werden verschiedenste Projekte realisiert, vom Tiny-House über Zweitwohnsitze bis zu mehrstöckigem Bürogebäuden und Hotels, sowie Mitarbeiter- und Studentenunterkünfte oder auch Schulen und Kindergärten. Weitere Informationen unter https://www.woodspace.com/

Über TAUROS Capital

TAUROS Capital Management GmbH ist Österreichs Pionier im Bereich Revenue-based financing (umsatzbasierter Finanzierungen). Die Wiener Investmentgesellschaft vergibt Nachrangkapital an Unternehmen mit Wachstumspotential. Dabei übernimmt TAUROS Capital Management GmbH weder Geschäftsanteile noch eine Gesellschafterstellung, sondern ist für einen festgelegten Zeitraum zu einem vereinbarten Prozentsatz am Unternehmensumsatz beteiligt. Die übliche Finanzierungsdauer beträgt 5 Jahre. Weitere Informationen unter https://www.tauroscapital.com/

