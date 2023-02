Auslandspraktikum mit Stipendium

Vielfältige Lehre bei HANDLER

St. Pölten/Bad Schönau (OTS) -

Vier Wochen in Lissabon für einen Lehrling von HANDLER.

Christoph Weber hat es geschafft. Am Montag, den 13. Februar 2023, bekam der Hochbau-Lehrling im zweiten Lehrjahr im Wifi St. Pölten das offizielle Go für sein Auslandsstipendium: vier Wochen Praktikum in einem Handwerksbetrieb in Lissabon.

„Let`s Walz!“ nennt sich das Programm, das ausgewählten Lehrlingen ein Praktikum bei Partnerbetrieben im Ausland ermöglicht. Die Teilnehmer:innen besuchen einen Sprachkurs und lernen Land und Leute kennen. Christoph hat sich beworben und qualifiziert. Im Mai arbeitet er in einem portugiesischen Partnerbetrieb, Sprachkurs inklusive.

Martin Artner, Lehrlingsverantwortlicher bei HANDLER hat ihn zur Verleihung begleitet. WKNÖ-Präsident Wolfgang Ecker und AK NÖ-Präsident Markus Wieser führten durch die Verleihung und überreichten die Stipendien.

„Ich bin stolz, dass meine Bewerbung überzeugt hat und schon gespannt auf die neuen Eindrücke. Dass HANDLER mich dabei unterstützt und ich das Stipendium annehmen konnte, freut mich sehr.“ - Christoph Weber, Hochbau-Lehrling bei HANDLER



Investition in eine erfolgreiche Zukunft.

Nur ein Prozent aller österreichischen Betriebe bekommen das Prädikat »Staatlich ausgezeichneter Ausbildungsbetrieb«. HANDLER ist so ein Betrieb. Aus- und Weiterbildung ist hier eine der wichtigsten Investitionen in eine erfolgreiche Zukunft.

Neben der Berufsausbildung und der Arbeit mit innovativer, digitaler Technik bietet HANDLER auch drei Module für Persönlichkeitsentwicklung: Auftreten, Zielstrebigkeit und ein grundlegendes Wirtschaftsverständnis sind seit Jahren fixer Bestandteil der Lehrlingsausbildung.

Folgende Berufe können erlernt werden:

Hochbauer:in

Zimmerer:in, in einem weiteren, vierten Lehrjahr Ausbildung zur:m Zimmerereitechniker:in

Dachdecker:in

Spengler:in

Doppellehre Dachdecker:in/Spengler:in

Die Entwicklungsmöglichkeiten nach der Lehre sind vielfältig. Ob Matura und Studium, Ausbildung zum:zur Polier:in, Vorarbeiter:in oder ein Job im Büro. Dabei setzt das Unternehmen auf Eigeninitiative und jede:r entscheidet selbst, wo er:sie sich am wohlsten fühlt.

Rückfragen & Kontakt:

HANDLER Gruppe

Ruth Stipits

Marketing | Organisation & Kommunikation

T +43 (2646) 2278

ruth.stipits @ handler-group.com

https://handler-group.com/