FPÖ – Belakowitsch zu Pensionserhöhung: „Grüner Minister Rauch agiert unverfroren und dreist“

Wien (OTS) - Die freiheitliche Forderung, verbunden mit einem Antrag im letzten Sozialausschuss, die Aliquotierung der Pensionserhöhungen abschaffen zu wollen, zuerst abzulehnen, um sie dann einfach abzukupfern und als grüne Idee zu verkaufen, kann für die freiheitliche Sozialsprecherin NAbg. Dr. Dagmar Belakowitsch nur als „unverfroren und dreist“ bezeichnet werden.

„Es ist schier unglaublich, was diesen Showmastern von ÖVP und Grünen so alles einfällt, nur um ein bissl in die Schlagzeilen zu kommen. Da wird sondiert, was die Freiheitlichen so fordern und vorschlagen, dann werden unsere Anträge kopiert und der Bevölkerung als großartige Lösung verkauft. Da Nehammer, Rauch und Co. selbst nichts auf die Reihe bringen, bedient man sich eben solch einer schäbigen Praxis. Wenn diese Truppe aber glaubt, dass der Wähler davon nichts mitbekommt, dann täuscht sie sich sehr – nicht vergessen: ‚Wahltag ist Zahltag!‘, so Belakowitsch.

