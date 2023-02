Kick Off 26. Restaurantwoche goes Austria!

Von 06. bis 12. März 2023 sprengt die 26. Restaurantwoche den Wiener Rahmen und geht österreichweit.

26. Restaurantwoche findet von 06. bis 12. März 2023 statt

rund 90 Restaurants in ganz Österreich nehmen teil

Reservierungen nur online unter: https://dierestaurantwoche.at

Die Restaurantwoche, Österreichs größtes Kulinarik-Event, hat nach ihrem 25. Jubiläum wieder Grund zu feiern, denn die Restaurantwoche findet zum ersten Mal österreichweit statt. Das Interesse an der genussreichen Event-Woche ist schon heute groß, denn schon jetzt trudeln die Reservierungen rasant ein.

Knapp 90 Gastronomiebetriebe beteiligt

Nach dem Motto „Fein speisen zu Jubelpreisen“ laden Restaurants von 06. bis 12. März dazu ein die österreichische Top-Gastronomie zu entdecken: Dabei erhalten Besucher:innen die Möglichkeit exzellente Genussvariationen in den besten Restaurants zu einem Fixpreis zu genießen. Insgesamt nehmen 52 Haubenlokale teil mit insgesamt 92 Hauben.

„Es war ein vorsichtiges Hinausfühlen mit tollen, ausgesuchten Restaurants. Das Feedback in den Bundesländern ist durchwegs positiv.“

- Dominik Holter, Veranstalter Restaurantwoche

Start der Reservierungen

Dieses Jahr können wir uns wieder auf außergewöhnlich genussvolle und kreative Menüs freuen. Egal ob klassisch österreichisch oder international – für jeden Geschmack ist etwas dabei. Ein 2-gängiges-Mittagsmenü ist ab 19,50 Euro zu haben, das 3-Gänge-Dinner ab 39,50 Euro. Die Restaurantwoche spiegelt dabei die Vielfältigkeit der Kulinarik wider: Ab 21. März ist die Tischreservierung unter https://dierestaurantwoche.at/ möglich.



In diesem besonderen Jahr nimmt das 4-Hauben Lokal Berggericht und acht 3-Hauben-Restaurants, unter anderem das &flora und das Freyenstein teil. Bei den 2-Hauben-Restaurants gibt es 21 exzellente Restaurants zur Auswahl, darunter das Pichlmaiers zum Herkner, das Sakai, das Hansen, das Buxbaum und auch erstmalig mit dabei die Meixners Gastwirtschaft. Aus insgesamt 22 1-Hauben Restaurants, wie dem Boxwood und dem Huth Da Moritz können Genießer:innen auswählen.

Die Liste der teilnehmenden Restaurants wird laufend erweitert, alle teilnehmenden Lokale sind auf der Website https://dierestaurantwoche.at/ aufgelistet.

Österreichweite Restaurants

Wien ist ja bekanntlich nicht das einzige Bundesland, das herausragende Restaurants, Wirtshäuser und traditionelle Gaststuben beheimatet. Zu unseren österreichweiten Restaurants zählen aus



Tirol

Der Hoferwirt

Fuggerstube

Esskultur

Berggericht

Steiermark

Nullneun

Broadmoar

Terra

Niederösterreich

Weinhaus Kirchberg

Landgasthaus Böhm

Mörwald „Zur Traube“

Kärnten

151 Bistro Bar

Wirtshaus Kleeangerle

Oberösterreich

Le Büsch

Salzburg

Goldader

Wien

&flora

Das Schick

Gourmet Gasthaus Freyenstein

Labstelle

Ludwig Van

Z’SOM

und viele mehr

„Für uns als Team war es sofort klar, dass wir dabei sein möchten. Es ist eine optimale Möglichkeit, unseren Bekanntheitsgrad über die Grenzen des Salzburger Lands hinaus zu steigern. Das Restaurant hat 2019 eröffnet, da ist dies gerade jetzt besonders wichtig.“

- Denise Premm, Restaurant Goldader Salzburg

„Culinarius hat vorgezeigt, wie man mit dem Thema Restaurantwoche auch Gäste ansprechen kann, die mit dem Restaurantbesuch vielleicht noch nicht so vertraut sind. Man hat hier vieles in Bewegung gebracht und ich finde die Ausdehnung auf ganz Österreich eine ganz tolle Sache. Gratulation an Culinarius! Ich freue mich auf die Restaurantwoche, dass es bald weitere Teilnehmer gibt. So werden wir auch gemeinsam stark werden.“

- Toni Mörwald, Haubenkoch Niederösterreich





Bedeutung für die österreichische Wirtschaft

„Es ist schon überfällig, dass man mit diesem erfolgreichen Konzept aus Wien hinaus geht. Es gibt immens großen Zuspruch und es ist ganz wichtig, nach so langer Zeit die Menschen wieder zu motivieren, hinauszugehen, es sich gut gehen zu lassen. Das ist das Wichtige an der ganzen Sache und umso mehr freut es uns, dass wir jetzt in den Bundesländern sind.“

- Mario Pulker, Spartenobmann Gastronomie WKO

„Das Wiener Original ist ein ausschließlich mit Wiener Braugerste gebrautes Bier, welches einen idealen Speisebegleiter darstellt und daher wunderbar zur Restaurantwoche passt.“

- Harald Mayer, Geschäftsführer Ottakringer Brauerei



Sponsoren und Partner:

Wir bedanken uns bei den Sponsoren der Restaurantwoche: American Express, Transgourmet, Aumaerk, Ottakringer Brauerei und FRYNX.



Über die Culinarius Gruppe

Die Culinarius Gruppe (www.culinarius.at) bringt Gastronom*innen, Gäste und Lieferant*innen an einen Tisch. Unter diesem Motto bietet das im Jahr 2005 gegründete Unternehmen ein umfassendes Know-How für die Gastronomie. Neben der Sommergenusswoche und der traditionellen Restaurantwoche richtet Culinarius jährlich über 500 weitere kulinarische Events aus.





