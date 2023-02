Neuer Schwung im Marathon: Vojta, Mayer, Theuer, Bauernfeind wollen beim 40. VCM glänzen

Vienna City Marathon erwartet begeisterndes Jubiläum mit 35.000 Läufer*innen

Wien (OTS) - Die österreichischen Spitzenläufer Andreas Vojta und Julia Mayer wollen beim Vienna City Marathon (VCM) am 23. April ihren ersten „echten“ Marathon laufen und sich für die Olympiateilnahme in Paris 2024 in Position bringen. Vojta orientiert sich an der Marke von 2:10 Stunden, Mayer will den österreichischen Rekord unterbieten und als erste Österreicherin unter 2:30 Stunden laufen. Mit Halbmarathon WM-Teilnehmer Timon Theuer und Polizei-Europameister Mario Bauernfeind ist das heimische Spitzenfeld auch darüber hinaus stark aufgestellt.



Bei einer Pressekonferenz im Erste Campus in Wien blickten die VCM-Veranstalter gemeinsam mit österreichischen Topathleten auf das Jubiläums-Event voraus.

Starkes "VCM Team Austria" bei 40. VCM

„Der 40. VCM bringt in jeder Hinsicht neue Energie in das Marathonlaufen. Teilnehmer, Begleitpersonen und Fans können sich darauf freuen, Teil eines großen und begeisternden Events zu sein – deutlich größer als in den vergangenen beiden Jahren. Wir sind ein Event für alle von jung bis alt, die sich gerne bewegen und die positiven Wirkungen des Laufens lieben. Wir freuen uns sehr, wieder ein starkes „VCM Team Austria“ am Start zu haben. Österreichische und internationale Spitzenläufer*innen sind ein motivierender Teil der Veranstaltung“, sagt VCM-Geschäftsführerin Kathrin Widu.

Zwei Monate vor dem 40. Jubiläum des Vienna City Marathon verzeichnen die Veranstalter ein erfreulich starkes Interesse. Insgesamt 35.000 Läuferinnen und Läufer werden in den unterschiedlichen Bewerben vom Kinderlauf bis zum Marathon erwartet. Im Rahmen der Veranstaltung finden zudem die Marathon-Staatsmeisterschaften der Leichtathletik-Verbände von Österreich (ÖLV) und Ungarn (MASZ) statt.

Mitverantwortlich für den Aufschwung ist das Engagement von Erste Bank und Sparkassen, die seit 2003 den Vienna City Marathon unterstützen. Mario Stadler, Leiter Marketing Erste Group, hob die langjährige Zusammenarbeit von Erste Bank und Sparkassen mit dem Vienna City Marathon hervor: "Unser Slogan "Glaub an dich" passt perfekt zum Sport. Wir wollen die Menschen zum Laufen motivieren. Das gelingt uns mit der Erste Bank Sparkasse Running Laufinitiative, an der 200 Laufveranstaltungen in ganz Österreich teilnehmen, und mit dem neuen Konzept der VCM-Partnerläufe in mehreren Bundesländern. Aus dem eigenen Unternehmen werden 400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beim Vienna City Marathon starten", sagte Stadler.

Next step: Marathon für Vojta und Mayer



Als einziges World Athletics Elite Label Event in Österreich ist der sportliche Stellenwert des VCM hoch. Mehrere österreichische Top-Athlet*innen, darunter Andreas Vojta und Julia Mayer, wollen dies für starke Marathonleistungen nutzen. Beide haben bereits hervorragende Ergebnisse auf kürzeren Distanzen bis zum Halbmarathon erbracht. Nun steht der Schritt zur klassischen Langdistanz bevor. Die Ambitionen sind hoch.



Andreas Vojta „100 Prozent bereit“

„Ich will an der Startlinie stehen und mit Kopf und Körper zu 100 Prozent bereit sein. Meine Orientierung ist eine Zeit von 2:10 Stunden“, sagt Vojta, der die österreichischen Rekorde (ÖLV) im 5 km Straßenlauf und über 1.000 Meter auf der Bahn hält. Der Olympiateilnehmer von 2012 über 1.500 Meter hat sich kontinuierlich auf längere Distanzen hin orientiert und ist längst im Langstreckenlauf angekommen. Mehrere Halbmarathonstarts und eine Bestzeit von 63:18 Minuten hat der 33-jährige Niederösterreicher vom Verein team2012.at bisher zu Buche stehen. Die Olympiateilnahme in Paris 2024 ist ein großes Ziel.



„Ich fühle mich jetzt für den Marathon bereit und habe voll den Fokus darauf. Den VCM und die großartige Stimmung kenne ich sehr gut, das ist eine Riesenmotivation“, so Vojta. Mit einem Monat Höhentraining im Läuferland Kenia hat er im Jänner eine wichtige Basis gelegt. Die kommenden zwei Monate wird er dort trainieren, „wo sich auch am 23. April die Action abspielt, also sehr viel auf der Prater Hauptallee“. Ein Start am 12. März beim „Vienna Calling Halbmarathon“, der vom VCM mit Start auf der Reichsbrücke organisiert wird, könnte ein Zwischenschritt und aussagekräftiger Formtest für ihn werden.



Julia Mayer mit Rekordansage: 2:29 sind das Ziel

Julia Mayer lässt mit einer klaren Ansage aufhorchen: „Ich will beim VCM den österreichischen Rekord brechen und 2:29 laufen“, sagt die 30-jährige Niederösterreicherin. Der ÖLV-Rekord liegt derzeit bei 2:30:43 Stunden und wird gemeinsam von Andrea Mayr (VCM 2009) und Eva Wutti (Prater Hauptallee 2020) gehalten. Für dieses Ziel trainierte Mayer zu Jahresbeginn ein Monat in Dullstroom, Südafrika, in einer Höhenlage von 2100 Metern. Dort absolvierte sie ein Wochenpensum von 190-200 Kilometern und zeigte unmittelbar danach bei einem Halbmarathon auf Malta in 1:12:14 Stunden eine starke Leistung. Ein weiterer Aufenthalt in Südafrika soll ab Ende März bis eine Woche vor dem Vienna City Marathon folgen.



„Ich freue mich sehr auf den VCM, weil es ein Heimrennen für mich ist und weil ich allerbeste Erinnerungen daran habe“, so Mayer. Der österreichische Rekord im 10 km Straßenlauf im Rahmen des VCM 2021 war „eines meiner tollsten Rennen“. Diese Rekordmarke hat sie mittlerweile auf 32:49 Minuten verbessert. Ebenso hält sie die ÖLV-Rekorde im Halbmarathon mit 1:11:13 Stunden und im 5 km Straßenlauf mit 15:46 Minuten (zeitgleich mit Jennifer Wenth). Die ehemalige Hobby-Fußballspielerin startet für den Verein DSG Wien. Im Leistungssport ist sie eine Späteinsteigerin und hat seit zwei Jahren sie als Angehörige des Heeressportzentrums Profibedingungen für ihr Training.



Zwei „Debüts“ mit großen Ambitionen

Für Vojta wie für Mayer wird der Start beim Vienna City Marathon das erste ernsthafte Antreten auf der klassischen Distanz. Für beide gibt es bereits Marathonresultate in den Statistiken. Vojta ist im Vorjahr als Pacemaker beim Vienna City Marathon das Rennen auf den letzten Kilometern vergleichsweise locker zu Ende gelaufen und nach 2:23:21 Stunden ins Ziel gekommen. Julia Mayer ist im Dezember 2020 „aus Jux und Tollerei“ bei den damals unter Covid-Bedingungen in der Prater Hauptallee durchgeführten Marathon-Staatsmeisterschaften gestartet und hat eine Zeit von 2:46:35 erreicht. Beide Leistungen sind kein echter Maßstab und wurden auch nicht auf Basis einer tatsächlichen Marathonvorbereitung erzielt. „Für mich kommt jetzt das Marathondebüt“, sagt Mayer.

Timon Theuer nach Fersen-OP wieder auf Kurs

Großes Potenzial bringt Timon Theuer mit. Mit seiner Halbmarathon-Bestzeit von 62:33 Minuten ist er die Nummer 2 in Österreichs All-Time Bestenliste. Auch für ihn gilt: „Die Olympischen Spiele in Paris 2024 sind ein großer Ansporn.“ Die Marathonstarts sind für den Athleten der Union St. Pölten bisher nicht nach Wunsch gelaufen. Im Juni 2022 war eine Fersenoperation nötig, seit September ist er im Lauftraining aber wieder voll belastbar. Nun hat er den Vienna City Marathon im Blick. „Vor dem VCM werde ich kein anderes Rennen bestreiten. Ich lege vollen Fokus auf den Marathon“, so der 28-jährige Niederösterreicher, der an der TU Wien in der Forschungsgruppe Werkstoffe und Additive Fertigung an seiner Dissertation arbeitet und „im Herbst oder Winter“ promovieren will.



Polizei-Europameister Mario Bauernfeind im Aufwind

Der Wiener Mario Bauernfeind hat als Polizei-Europameister mit einer Bestzeit von 2:15:34 Stunden in Eindhoven 2022 einen beachtlichen Erfolg gefeiert. Mit dem Sieg beim VCM-Halbmarathon, dem Gewinn des Marathon-Staatsmeistertitels in Salzburg und einer starken Halbmarathonbestleistung von 63:36 Minuten in Kopenhagen verlief das Jahr 2022 generell sehr erfreulich für ihn.



„Ich bin sehr nahe an der Form wie im Herbst und möchte den Marathon im Bereich von 2:15-2:16 Stunden laufen“, sagt Bauernfeind, der in der Landesverkehrsabteilung der LPD Wien arbeitet und für den Verein KUS ÖBV Pro Team startet.

https://bit.ly/VCM2023-Team-Austria



Rückfragen & Kontakt:

Vienna City Marathon

Mag. Andreas Maier

andreas.maier @ vcm-group.at

www.vienna-marathon.com