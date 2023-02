Croma-Pharma erweitert sein Portfolio um PhilArt Biostimulatoren

Komplette Serie hautverjüngender Skinbooster / Die körpereigene Zellregeneration stimulieren

Wien (OTS) - Croma (Croma-Pharma®) ist ein global agierendes Unternehmen in der minimalinvasiven ästhetischen Medizin und ein führender Hersteller hochqualitativer Hyaluronsäure-Spritzen für die ästhetische Medizin. Mit der Markteinführung von PhilArt, einer kompletten Serie injizierbarer Skinbooster, verbreitert Croma sein bereits umfassendes Portfolio weiter. Skinbooster sind ein wesentlicher Baustein eines minimalinvasiven ästhetischen Portfolios, neben Hyaluronsäure Fillern, Botulinum Toxin und PDO Fäden, und ermöglichen Kombinationstherapien sowie einen holistischen ästhetischen Behandlungsansatz.

PhilArt verbessert die Hautqualität der Patienten3,5, verjüngt die Haut und macht sie strahlend. Das PhilArt Portfolio stellt die Elastizität der Haut wieder her und fördert die Hydration.4,7 Die Anwendungsbereiche reichen von Gesicht, Kopfhaut und Hals bis zu Dekolleté und Händen. Als Basistherapie angewandt, ermöglicht PhilArt auch bessere Behandlungsergebnisse für darauf folgende ästhetische Behandlungen.4

Polynukleotide: Schönheit von innen, Stimulieren der Zellregeneration

PhilArt ist ein injizierbares Gel, das aus langkettigen Polynukleotiden (PN) besteht. Polynukleotide fördern die Hydration der Haut1, beseitigen freie Radikale2, und tragen so zu einem optimalen Umfeld für das Wachstum von Fibroblasten bei (Zellen, die Kollagen produzieren).3,4 Sie fördern so letztendlich die Produktion neuen Kollagens2 und elastischer Fasern und stimulieren die körpereigene Zellregeneration.

Auf Basis natürlicher Inhaltsstoffe

Die Polynukleotide sind natürlichen Ursprungs und werden aus europäischem Frischwasserfisch gewonnen, der für menschlichen Verzehr gedacht ist, mit umfassender Kontrolle der Produktionskette. Der Herstellprozess basiert auf der Polynucleotide High Purification Technology (PN-HPT®), die zu einer höchstmöglichen Reinigung beiträgt und damit die Produktsicherheit gewährleistet.

Erwiesene Sicherheit und Effektivität

Polynukleotide haben ein nachweisliches Sicherheits- und Effektivitätsprofil und zeichnen sich durch gute Verträglichkeit und ein geringes Risiko für Nebenwirkungen aus4, wie extensive klinische Forschungsdaten belegen. Ihr Einsatz basiert auf mehr als 70 Jahren Forschung, mehr als 100 Studien wurden bislang bei nationalen und internationalen Kongressen präsentiert.

Vier Produkte für alle Hauttypen und Altersgruppen

Das PhilArt Portfolio besteht aus vier Produkten, die für alle Hauttypen und Altersgruppen geeignet ist. Croma bringt die ersten beiden Varianten, PhilArt and PhilArt Eye, anlässlich des IMCAS World Congress Ende Jänner auf den Markt. PhilArt ist eine Injektionsbehandlung für strahlende und verjüngte Haut für junge und reife Patienten, für die Anwendung auf Gesicht, Hals, Dekolleté und Händen. PhilArt Eye ist eine Injektionsbehandlung für junge und reife Patienten für die delikate Haut rund um die Augen, um müde Augen zu beleben. Die Markteinführung von PhilArt Hair und PhilArt Next folgt Ende des 1. Quartals 2023.

Über Croma:

Croma-Pharma® ist ein global agierendes Unternehmen in der minimalinvasiven ästhetischen Medizin und ein führender Hersteller hochqualitativer Hyaluronsäure-Spritzen für die ästhetische Medizin. Croma bietet ein umfassendes Portfolio im Bereich der ästhetischen Medizin, das neben Botulinum-Toxin, Fillern, PDO Fäden und Biostimulatoren auch eine eigene wissenschaftliche Hautpflegeserie umfasst. Das Familienunternehmen wurde 1976 vom Apothekerehepaar Prinz in Wien gegründet und hat seine Niederlassung in Leobendorf bei Wien. Mit 550 Mitarbeiter/innen, 13 Niederlassungen in Europa und Brasilien, zwei Joint-Ventures und 60 exklusiven Exportpartnern vertreibt das Unternehmen seine Produkte in 70 Ländern weltweit und ist auch Vertragshersteller in den Bereichen Ophthalmologie und Orthopädie. Mehr unter croma.at.

The medical practitioner confirms having informed the patient of a likely risk associated with the use of the medical device in line with its intended use. For risks and adverse events associated with the use of the product, consult the instructions for use.

