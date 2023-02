DIE.NACHT: „Willkommen Österreich“ mit Angelo Kelly sowie Andreas Karwas und Kamila Horvath-Karwas am 21. Februar in ORF 1

Anschließend: „Science Busters: Saisonfinale“

Wien (OTS) - Stermann und Grissemann heißen in „Willkommen Österreich“ am Dienstag, dem 21. Februar 2023, um 21.55 Uhr in ORF 1 Musiker Angelo Kelly und die Tatortreiniger Andreas Karwas und Kamila Horvath-Karwas willkommen. Anschließend um 22.55 Uhr ist im „Science Busters: Saisonfinale“ ein Best-of dieser Staffel zu sehen – von On-Stage-Planetarium bis zu Klomuscheltauchen und Klimarettung durch Atombomben.

„Willkommen Österreich“ mit Stermann & Grissemann um 21.55 Uhr

Fast sechs Jahre sind seit dem letzten Besuch des ehemaligen Kinderstars und jüngsten Mitglieds der „Kelly Family“ bei Stermann und Grissemann vergangen. Nach dem Ende seiner zweiten Familienband „Angelo Kelly & Family“ veröffentlicht Angelo Kelly am 17. Februar sein Soloalbum „Grace“. Im Talk blickt der Musiker auf seine beiden Bands zurück und spricht über musikalische Zukunftspläne. Außerdem gibt er mit einer berührenden Schlussnummer gemeinsam mit der „Willkommen Österreich“-Studioband eine Kostprobe seines neuen Albums.

Das Familienunternehmen Karwas spezialisiert sich auf Tatortreinigung und die Reinigung von Messie-Wohnungen. Ob Andreas Karwas und Kamila Horvath-Karwas von einem echten Traumjob sprechen würden und wie eine professionelle Tatortreinigung funktioniert, verraten sie im Talk mit Stermann und Grissemann.

„Science Busters: Saisonfinale“ um 22.55 Uhr

Im „Science Busters: Saisonfinale“ erwartet das Publikum ein Best-of dieser Staffel: Zu Beginn stand das Jubiläum „15 Jahre Science Busters“. Am Ende steht ein wissenschaftlicher Leistungsnachweis von Feigwarzen, Insektenjausnen, On-Stage-Planetarium und Live-Zeitdehnung, Klimarettung durch Atombomben und vielem mehr. Die „Science Busters“ verabschieden sich bis zum Herbst mit ihrem Motto:

Wissenschaft ist das, was auch dann gilt, wenn man nicht dran glaubt!

Für Fans des Wissenschaftskabaretts gibt es viele weitere Folgen der „Science Busters“ auch auf Flimmit (flimmit.at).

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at