Die „Soko Linz“ macht Jagd auf einen „Herzensbrecher“

Außerdem am 21. Februar in ORF 1: „Die Todesliste“ im Visier der „Soko Donau“

Wien (OTS) - Ein „Herzensbrecher“ treibt in Linz sein Unwesen und führt die „Soko“ bei ihrer Spurensuche am Dienstag, dem 21. Februar 2023, um 20.15 Uhr in ORF 1 an den neuen Medizin-Campus der Kepler Universität. In ein kleines verschlafenes Dorf wird das „Soko Donau“-Team um 21.05 Uhr gerufen, wenn eine „Todesliste“ noch einmal zum spannenden Fall wird.

Mehr zu den Folgeninhalten

Soko Linz – Herzensbrecher (Dienstag, 21. Februar, 20.15 Uhr, ORF 1) Mit u. a. Katharina Stemberger, Daniel Gawlowski, Anna Hausburg, Alexander Pschill und Damyan Andreev sowie Johannes Zeiler in einer Episodenrolle; Regie: Kim Strobl

Nachdem die Wissenschafterin Samira Baran tot aufgefunden wird, rückt sofort ihre Forschungsarbeit zum Thema Bioprinting in den Fokus der Ermittlungen: Hat jemand wertvolle Forschungsdaten gestohlen und weiterverkauft? Ist die Tote dahintergekommen und musste deswegen sterben? Nur Joe (Katharina Stemberger) ist überzeugt davon, dass der Mord nichts mit alldem zu tun hat. Sie verdächtigt nämlich den Mörder ihrer eigenen Schwester, der nach fast 30 Jahren im Gefängnis wieder frei ist und sich in der Nähe des Tatorts herumgetrieben hat.

„Soko Linz“ ist eine Koproduktion von ORF und ZDF, hergestellt von Gebhardt Productions mit Unterstützung vom Land Oberösterreich.

Soko Donau – Die Todesliste (Dienstag, 21. Februar, 21.05 Uhr, ORF 1) Mit u. a. Michael Steinocher, Stefan Jürgens, Lilian Klebow, Brigitte Kren, Maria Happel, Helmut Bohatsch und Paul Matic; Regie: Olaf Kreinsen

In dem kleinen, verschlafenen Dorf ist es vorbei mit der Ruhe, als eine Todesliste an der Kirchentür hängt. Als das Auto von Marianne Treu, eines der angekündigten Opfer, brennt, tritt die „Soko“ in Aktion. Ingrid Kleeberg (Magdalena Kronschläger), deren Ehemann auch auf der Liste steht, scheint das verbindende Element zwischen allem zu sein, doch was steckt genau dahinter? Und was hat der Pfarrer damit zu tun? Und dann passiert tatsächlich ein Mord.

„Soko Donau“ ist eine Produktion von Satel Film in Zusammenarbeit mit ORF und ZDF, hergestellt mit Unterstützung von Fernsehfonds Austria, Filmfonds Wien, den Ländern Oberösterreich und Niederösterreich sowie von Cinestyria Filmcommission and Fonds und der Filmcommission Graz.

Auf Flimmit (flimmit.at) kann die komplette zweite Saison von „Soko Linz“ schon jetzt gestreamt werden. Alle Staffeln von „Soko Donau“ sind ebenfalls auf Flimmit abrufbar.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at