„Bei Taxi 40100 fahren Tiere gratis mit!“

Eveline Hruza, Generalsekretärin von Taxi 40100, freut sich, dass andere Anbieter nun auch den Transport von Tieren ermöglichen

Wien (OTS) - Bei Taxi 40100 können Fahrgäste seit vielen Jahrzehnten ein tierfreundliches Taxi bestellen – und zwar telefonisch und per APP. „Bereits beim Start unserer APP im Jahr 2010 konnten Kunden ein tierfreundliches Taxi ordern. Es ist schön, dass - spät aber doch- andere Taxivermittler nachziehen und den Kunden nun auch diesen Service ermöglichen“, so Eveline Hruza, Generalsekretärin von Taxi 40100. Die Mitnahme von Hunden und anderen Tieren ist bei Taxi 40100 sehr beliebt: Pro Monat wollen zwischen 1.500-3.000 Kunden ihre Vierbeiner oder anderen Kleintiere mitnehmen, wobei meistens per APP gebucht wird.

Die Lenker von Taxi 40100 haben schon des Öfteren ihre Tierliebe unter Beweis gestellt. „Einer unserer Lenker hat eine Katze vor dem Tierheim bewahrt, ein anderer einen Hund. Und erst kürzlich ist ein Taxilenker mitten auf der Straße stehen geblieben und hat die Fahrbahn blockiert, um ein verletztes Eichhörnchen zu retten“, schmunzelt Hruza. Und während andere Vermittler für die Mitnahme von Tieren einen Aufschlag verrechnen, ist das bei Taxi 40100 nicht der Fall. „Bei uns kosten tierfreundliche Taxis nicht mehr, als herkömmliche Taxis. Bei Taxi 40100 fahren Tiere also gratis mit!“, so Hruza abschließend.

