Der „Villacher Fasching 2023“ am 21. Februar in ORF 2

Bis zu 884.000 bei „Narrisch guat“ und 378.000 bei „Peter Rapp – Als wäre es gestern gewesen“

Wien (OTS) - Lei Lei in ORF 2: Am Faschingsdienstag, dem 21. Februar 2023, steht im ORF-2-Hauptabend mit dem „Villacher Fasching 2023“ der Höhepunkt der närrischen Zeit auf dem Programm, wenn die Publikumslieblinge aus der Draustadt unter der Regentschaft von Prinz Fidelius LXVIII. und Ihrer Lieblichkeit Prinzessin Alexis I. um 20.15 Uhr in ORF 2 die Faschingsherzen höherschlagen lassen. Eine Mischung aus Altbewährtem und viel Neuem – Sketches, Akrobatik und Musik – aus der aktuellen Sitzung sorgt für einen stimmungsvollen Ausklang der närrischen Zeit.

Auch am Samstag, dem 18. Februar, standen in ORF 2 Faschingshighlights auf dem Programm. Um 20.15 Uhr wollten sich bis zu 884.000 Zuschauer/innen „Narrisch guat“ nicht entgehen lassen. Im Durchschnitt sahen 819.000 Personen bei einem Marktanteil von 31 Prozent – dem besten Marktanteil seit 2018 – die Pointen der österreichischen Faschingsgilden. Um 22.50 Uhr drehte sich bei „Peter Rapp – Als wäre es gestern gewesen“ alles um „Maskerade“ – und im Schnitt waren 360.000 Zuschauer/innen bei einem Marktanteil von 22 Prozent mit dabei.

Der „Villacher Fasching 2023“ am 21. Februar in ORF 2

Neben altbewährten Lei-Lei-Stars wie der Praktikantin Heike oder Noste gibt es heuer viele neue Gesichter und Premieren beim „Villacher Fasching“. Mit dem Titel „Die Spaßbrems’n“ steht Arnold Angermann auf der Bühne und nimmt sich der Gender-Thematik an. Erstmals beim „Villacher Fasching“ wird auch eine Abordnung der Musicalschule Villach um Leiterin Judith Schusser-Ortner dabei sein. Die diplomierte Tänzerin hat mit ihrem Team die Nummer „Casting Show/Shoe“ einstudiert. „Der Jungpauker“, Joe Kohlhofer, mimt den Aushilfslehrer und schlussendlich bringt Michael Somma in „Fit mit Philipp“ den Ministerrat der Villacher Faschingsgilde zum Schwitzen.

Der „Villacher Fasching“ ist nach der TV-Ausstrahlung noch sieben Tage lang weltweit als Video-on-Demand in der ORF-TVthek abrufbar.

Weitere Faschings-Highlights im ORF-TV

„Kasperl & Leopold“ läuten am 21. Februar um 7.00 Uhr in ORF 1 das Faschingsdienstags-Programm ein, wenn „Die Zauberkrapfen“ für Aufregung sorgen. Beim „Faschingsumzug aus Graz“ um 13.15 Uhr in ORF 2 sorgt eine Vielzahl kreativer Narren in der steirischen Landeshauptstadt nach zweijähriger Pause wieder mit Themen-Wagen und Kostümen für ein buntes Treiben vor dem Rathaus. Flotte Tanzeinlagen und lustige Sprechnummern der kleinen Närrinnen und Narren versprechen bei „Mini Lei Lei“ um 17.00 Uhr in ORF 1 beste Stimmung.

Am Rosenmontag, dem 20. Februar, startet um 20.15 Uhr ein humorvoller „ORF III Themenmontag“ mit „Niavaranis Faschingsexpress“: Gemeinsam mit Monika Gruber, Otto Schenk und Andreas Steppan überzeugt der Publikumsliebling mit unterhaltsamen Pointen und lustigen Sagern. Zu sehen sind unter anderem auch Ausschnitte aus den Theaterkomödien „Romeo und Julia“ und „Richard III.“ Danach heißt es um 21.05 Uhr „Michael Niavarani – So fing alles an“, gefolgt von der Sendung „Viktor Gernot – Streifzüge durch meine besten Jahre“ um 22.15 Uhr. Der Faschingsdienstag in ORF III sorgt mit drei Programmen für beste Unterhaltung: „Monika Gruber – Zu wahr um schön zu sein“ glänzt um 20.15 Uhr mit gnadenlosen Geschichten aus dem Alltag, „Klaus Eckel – Weltwundern“ stellt sich um 21.50 Uhr irrwitzigen Fragen und „Andreas Vitásek – Austrophobia“ widmet sich um 23.00 Uhr den besonderen Eigenheiten der Österreicher/innen.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at