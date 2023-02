FH Campus Wien lädt zu Open House am 10. März 2023

Wien (OTS) - Studieninteressierte können sich am Hauptstandort der FH Campus Wien ein umfassendes Bild über die mehr als 60 Studien- und Lehrgänge machen. Infovorträge, Action Points, Hausführungen und Schnupperlehrveranstaltungen erleichtern die Studienwahl.

Beim Open House der FH Campus Wien am 10. März 2023 ab 9 Uhr erfahren Interessierte mehr über die vielfältigen Bachelor- und Masterstudiengänge sowie Lehrgänge der Departments Angewandte Pflegewissenschaft, Applied Life Sciences, Bauen und Gestalten, Gesundheitswissenschaften, Soziales, Technik sowie Verwaltung, Wirtschaft, Sicherheit, Politik. Studiengangsleitungen, Lehrende, Studierende, Absolvent*innen und Mitarbeiter*innen geben Einblicke in die Inhalte und Schwerpunkte der Studiengänge sowie den FH-Alltag und unterstützen bei der Suche nach dem passenden Studium.

Programm: www.fh-campuswien.ac.at/openhouse

Open House, Hauptstandort am Alten Landgut:

> Freitag, 10. März 2023, 9.00-19.00 Uhr

> Favoritenstraße 226 + 222, 1100 Wien

Entscheidungshilfe Open House

Die Suche nach dem Wunschstudium ist keine einfache Aufgabe. Das Open House liefert eine Entscheidungsgrundlage: Besucher*innen können in Lehrveranstaltungen schnuppern, sich in persönlichen Beratungsgesprächen und Vorträgen zu Aufnahmeverfahren, Studium und Berufsbildern informieren und bei Führungen die Vielfalt der FH Campus Wien erleben. Interaktive Praxis-Übungen laden zum Mitmachen und Ausprobieren ein.

Praxisorientierte Ausbildung und moderne Infrastruktur

Wie funktioniert eigentlich ein 3D-Druck? Was haben VR-Brillen mit Radiologietechnologie zu tun? Wie kann man Symptome von Augenzittern lindern? Diese und weitere Fragen zu Studieninhalten beantworten Lehrende und Studierende am 10. März. Zudem können Besucher*innen Experimente in der Molekularen Biotechnologie durchführen, bei Ultraschalluntersuchungen Unsichtbares sichtbar machen und das OS.Car Racing sowie das Res.Q Bots Team kennenlernen. Studieninteressierte erhalten Einblick in die Labors, Werkstätten und die erstklassig ausgestatteten Funktions- und Simulationsräume samt realen technischen Geräten der FH Campus Wien – darunter auch das OP Innovation Center mit Intensivstation und das einzige Computertomographie-Labor an einer österreichischen Fachhochschule.

FH Campus Wien – Hochschule für Zukunftsthemen

Mit über 8.000 Studierenden an drei Standorten und fünf Kooperationsstandorten ist die FH Campus Wien die größte Fachhochschule Österreichs. In den Departments Angewandte Pflegewissenschaft, Applied Life Sciences, Bauen und Gestalten, Gesundheitswissenschaften, Soziales, Technik sowie Verwaltung, Wirtschaft, Sicherheit, Politik steht ein Angebot von mehr als 60 Studien- und Lehrgängen in berufsbegleitender und Vollzeit-Form zur Auswahl. Anwendungsorientierte Forschung und Entwicklung wird in neun fachspezifischen Kompetenzzentren gebündelt. Fort- und Weiterbildung in Form von Seminaren, Modulen und Zertifikatsprogrammen deckt die Fachhochschule über die Campus Wien Academy ab. Die FH Campus Wien ist Gründungsmitglied im Bündnis Nachhaltige Hochschulen.

> Besuchen Sie unseren Press Room: www.fh-campuswien.ac.at/pressroom

Rückfragen & Kontakt:

FH Campus Wien

Franziska Salcher, MA

Unternehmenskommunikation

+43 1 606 68 77-6426

franziska.salcher @ fh-campuswien.ac.at

www.fh-campuswien.ac.at