Immobilienball 2023: Kartenerlös von EUR 75.000,- für Charity-Projekt gespendet

Wien (OTS) - Für rund 3.200 Ballgäste aus der Immobilienbranche hieß es am Freitagabend wieder „Alles Walzer!“ Die Wiener Hofburg öffnete bereits zum 17. Mal ihre Türen für den ausverkauften Branchenball mit Charitygedanken. Der Verein „Football Helps“ erhielt als Publikumsfavorit des Charity Votings eine fantastische Spendensumme über € 75.000,- die in Form eines Schecks am Ballabend überreicht wurde.

Großer Beliebtheit erfreut sich der Ball der Immobilienwirtschaft, denn bereits Wochen zuvor war der Ball ausverkauft – Für viele gilt das Event mittlerweile als jährliches Branchen-Highlight. Die Immobilienbranche traf sich am Freitagabend, den 17. Februar 2023, wieder auf dem Parkett der Wiener Hofburg, um zu klassischen Tönen ihr Tanzbein zu schwingen. Zur Eröffnung des Ballabends wurde das Wiener Staatsopernballett engagiert, welches die Ballgäste mit „Donauwalzer“ begeisterte. Iris Einwaller, Ballveranstalterin und Geschäftsführerende Gesellschafterin der epmedia Werbeagentur, konnte nach der eindrucksvollen Darbietung zahlreiche Ehrengäste begrüßen – darunter internationale Besucher des europäischen Immobilienverbands CEPI sowie der amerikanischen Maklervereinigung NAR.

Seit 2015 gehört es zur Tradition des Immobilienballs vorab per Online-Voting ein Charity-Projekt auszuwählen: Rund 3.700 Personen haben in der Vorweihnachtszeit ihr Votum für eines der fünf ausgewählten Sozialprojekte abgegeben. Der Verein Football Helps Österreich, der mit dem Bau eines Jugendzentrums in Burundi (Ostafrika) Hilfe zur Selbsthilfe leisten möchte, erhielt fast 32% aller Stimmen und ging damit als Gewinner hervor. Durch den sensationellen Kartenverkauf und das großzügige Aufrunden der Raiffeisenbank Baden, vertreten durch Erwin Atzmüller, konnte Ballveranstalterin Iris Einwaller bei der Eröffnung des Balls einen Scheck im Wert von EUR 75.000,- an Finanzvorstand Simon Hala und Projektvorständin Nadja Hala überreichen. „Das Spendengeld fließt in den Bau des Umoja Youth Centers, ein Bildungs- und Freitzeitzentrum, das Kindern und Jugendlichen in Burundi einen sicheren Ort zur ganzheitlichen Entwicklung bietet – eine Seltenheit im ärmsten Land der Welt“, so Nadja Hala. „Mit dem Charity Projekt wollen wir gemeinsam als Branche Gutes tun und einen nachhaltigen Beitrag leisten. Wir freuen uns, dass auch in diesem Jahr wieder eine großartige Summe für ein tolles Projekt zusammengekommen ist“, ergänzt Iris Einwaller.

Musikalische Untermalung boten heuer das Ziehrer-Hofballorchester, die Pepe Allstars Band, Cremisa und das Wolfgang Dorer Quartett gemeinsam mit Bettina Krenosz. In der Disco, gesponsert von willhaben, konnten unermüdliche Ballgäste noch bis spät in die Nacht feiern. Die Damen der Gala wurden heuer mit den Damenspenden von WINEGG verwöhnt.

In der rauschenden Ballnacht konnte man viele bekannte Gesichter entdecken, unter anderem Bildungsdirektor Heinrich Himmer, Landtagsabgeordnete und Gemeinderätin Elisabeth Olischar, Bereichsdirektorin Personal und Revision der Stadt Wien Cordula Gottwald, Chef der Wiener Berufsrettung Rainer Gottwald, Gemeinderat Peter Sittler, Wiener Stadtbaudirektor Bernhard Jarolim, Fachgruppenobmann der Wiener Fachgruppe Immobilien- und Vermögenstreuhänder der Wiener Wirtschaftskammer Wien Michael Pisecky, Michael Schmidt (3SI), Sebastian Nitsch (6B47), Markus Arnold (Arnold Immobilien), Michael Ehlmaier (EHL), Sascha Haimovici (IMMOcontract), Roland Schmid (IMMOunited), Ingrid Fitzek-Unterberger (Salon Real), Andreas Köttl (value one), Judith Kössner (willhaben), u.v.m.

Allgemeines zum Ball der Immobilienwirtschaft:

Der Immobilienball fand am 17. Februar 2023 zum 17. Mal in der Wiener Hofburg statt. Wie in den vergangenen Jahren wird der Ball durch zahlreiche Partner gesponsert, die den Ball erst möglich machen. Zu den diesjährigen Partnern zählen u.a. 6B47 Real Estate Investors AG, Arnold Immobilien GmbH, Colliers International Immobilienmakler GmbH, EHL Immobilien GmbH, Immobilien Scout GmbH, Immounited GmbH, immowelt GmbH, J&P Immobilienmakler GmbH, Kurier Zeitungsverlag und Druckerei GmbH, Nai Austria, Otto Immobilien GmbH, Salon Real, Sangreal Properties Immobilientreuhand GmbH, SIGNA Holding GmbH, Soravia Group GmbH, Thalhof Immobilien GmbH, TPA Steuerberatung GmbH, Validus – Immobilienholding GmbH, value one holding AG, ViennaEstate Immobilien AG, VMF Immobilien GmbH, willhaben internet service GmbH, WINEGG Realitäten GmbH, Fachgruppe Wien der Immobilien- und Vermögenstreuhänder der Wiener Wirtschaftskammer uvm.

Wir bedanken uns bei allen Unterstützern, die dazu beigetragen haben, diese Ballnacht unvergesslich zu machen! Alle weiteren Partner finden Sie auf unserer Website www.immobilienball.at/partner-und-logen/

Bildmaterial

Die Verwendung der Bilder ist für redaktionelle Zwecke bei Nennung des Credits „epmedia/ Helmut Tremmel“ honorarfrei.

Erste Impressionen zum Immobilienball 2023 unter www.immobilienball.at/rueckblick/

Weitere Fotos folgen im Laufe des Tages.

Rückfragen & Kontakt:

epmedia Werbeagentur GmbH

Claudia Lam

T: +43 1 512 16 16 - 34

E: claudia.lam @ epmedia.at