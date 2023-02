krone.at ist erstes Medienhaus Österreichs mit Facebook-Zertifizierung

Als erstes Medienhaus Österreichs darf sich Krone Multimedia über die Auszeichnung von Facebook als vollzertifiziertes Communitymanagement-Unternehmen freuen.

Wien (OTS) - Es ist eine ganz besondere Auszeichnung für krone.at: Als erstes Medienhaus Österreichs ist Krone Multimedia von Facebook zum vollzertifizierten Communitymanagement-Unternehmen „gekrönt“ worden. Die „Krone“ zeigt damit einmal mehr, dass sich kein anderes Medium so sehr um seine Leser ebenso wie seine Mitarbeiter bemüht. Durch Weiterbildungsmaßnahmen wie die Meta-Zertifizierung ist krone.at heute und auch zukünftig für Erfolg aufgestellt.

Das Arbeiten in Communitys wie in sozialen Netzwerken oder auch auf krone.at erfordert hochspezifisches Fachwissen. Facebook bietet mit den Blueprint-Zertifikaten Menschen die Möglichkeit, ihre Kenntnisse in den verschiedenen Disziplinen der Onlinewelt unter Beweis zu stellen. Nach der bereits erfolgten Zertifizierung des gesamten Communitymanagement-Teams ist krone.at nun das erste Meta-Community-Management-zertifizierte Medienhaus des Landes.

Communitymanagement wird bereits seit 17 Jahren großgeschrieben

„Das Thema Communitymanagement wird bei der ‚Krone‘ bereits seit 17 Jahren großgeschrieben – in kaum einem anderen Medienhaus in Österreich steht ‚user generated content‘ so sehr im Fokus wie hier, freut sich krone.at-Community-Leiter Peter Zeilinger, „dass nicht nur unsere User mit über einer Million Kommentare pro Monat diese Strategie untermauern, sondern auch der Meta-Konzern diese Bemühungen auszeichnet“.

Heute und auch zukünftig für Erfolg aufgestellt

„Als Arbeitgeber hat sich Krone Multimedia zum Ziel gesetzt, verstärkt in die Weiterbildung unserer motivierten Arbeitskräfte zu investieren“, freut sich auch KMM-CEO Christopher Sima über die Zertifizierung. „Und wir setzen damit auch ein positives Signal - in dem Wissen, dass Weiterbildungsmöglichkeiten für unsere bestehenden ebenso wie künftigen Mitarbeiter*innen eine wichtige Voraussetzung für die Jobzufriedenheit darstellen“, ist der krone.at-Geschäftsführer überzeugt.

Täglich für Sie im Einsatz

Ein 11-köpfiges Team aus Communitymanagern ist fast rund um die Uhr bemüht, die zahlreichen Kommentare und Anfragen zu moderieren, zu betreuen, und letztendlich auch den Leserinnen und Lesern den Service zu bieten, den Sie von der „Krone“ kennen. Egal ob Rückmeldungen zu Online-Artikeln, die Übermittlung von spannenden Leserreporter-Bildern oder das Erstellen von redaktionellen Beiträgen aus aktuellem User-Content: In den Diensten der Leser steht die krone.at-Mannschaft per E-Mail, Facebook, Instagram und vielen weiteren Kanälen mit Rat und Tat zur Seite.

