Arctech stärkt die Energieunabhängigkeit Litauens

Kretinga, Litauen (ots/PRNewswire) - Arctech, der weltweit führende Anbieter von Nachführ-, Gestell- und BIPV-Lösungen, hat einen Vertrag über die Lieferung einer 78,8-MW-SkyLine-Solarnachführlösung mit dem dänischen Projektentwickler für erneuerbare Energien European Energy in Litauen unterzeichnet. Dies ist der erste Schritt des Unternehmens in diesem Land, das damit ein 400-MW-Portfolio in der Region erreicht. European Energy entwickelt, baut und betreibt Wind- und Solarparks auf der ganzen Welt. Seit seiner Gründung im Jahr 2004 hat das kreative Unternehmen 2 GW Wind- und PV-Anlagen errichtet.

Das Projekt befindet sich in Kretinga, Litauen, einem der wichtigsten Solarstandorte des Landes. Nach Angaben der Internationalen Agentur für erneuerbare Energien verfügte das baltische Land Ende 2020 über eine installierte Solarstromleistung von 148 MW. Das Land ist in hohem Maße von Energieeinfuhren abhängig. Ein Plan zur Energieunabhängigkeit bis 2050 sieht den groß angelegten Einsatz erneuerbarer Energiequellen vor.

Im Februar 2022 beschloss die litauische Regierung, das Budget 2022 für Solarrabatte um 35 Millionen Euro aufzustocken, nachdem die ersten Phasen des Programms einen großen Erfolg bei Hausbesitzern gezeigt hatten.

Seit dem Eintritt in den europäischen Markt im Jahr 2013 hat Arctech seinen Kundenstamm durch einen soliden Service und technologische Innovationen im Vorfeld gestärkt. Inzwischen hat das Unternehmen gute Beziehungen zu international anerkannten Partnern in Europa aufgebaut, darunter Enel, Lightsource BP, Metka, EDF, Solek, Juwi und Baywa, um nur einige zu nennen.

Das Produkt, das den Zuschlag erhielt, SkyLine, ist das charakteristische 1P-Produkt von Arctech, das sich hervorragend an das Gelände anpassen lässt. SkyLine kann an Nord-/Südhängen mit bis zu 20 % Neigung betrieben werden. Ausgestattet mit der von Arctech unabhängig entwickelten AI Smart Control Box kann SkyLine die Leistung durch effektive Überwindung des Schatteneffekts erheblich steigern. Da die Struktur des Nachführsystems auf der Grundlage von Windkanaldaten angepasst wurde, bietet es auch unter rauen Wetterbedingungen eine stabile Leistung.

Im Jahr 2017 sicherte sich Arctech außerdem einen wichtigen Tracker-Deal für eines von drei 50-MW-Solarprojekten in einer Auktion der spanischen Regierung. Das Projekt La Nava erstreckt sich über eine Fläche von 80,55 Hektar und befindet sich zwischen den Städten Almodóvar del Campo und Puertollano in der Provinz Ciudad Real (Spanien). In der Anlage kommen das 2P-SkySmart-Nachführsystem von Arctech und 147.378 bifaziale Module zum Einsatz. Es nahm 2019 den kommerziellen Betrieb auf, erzeugt jährlich 90 GWh Strom, liefert genug saubere Energie, um damit 36.000 Haushalte zu versorgen und 90.000 Tonnen Kohlendioxidemissionen (CO₂) pro Jahr zu kompensieren.

