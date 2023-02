FA-Rösch/Oberlechner ad ORF-Pressestunde: Schuld an der hausgemachten Teuerung in Wien ist die Ludwig-SPÖ

Nur die FPÖ vertritt die Interessen der Arbeitnehmer

Wien (OTS) - „Dass AK-Präsidentin Renate Anderl (SPÖ) in der heutigen Pressestunde meint, für die von der Teuerung stark gebeutelten Menschen Verständnis zu haben, ist an Frechheit nicht zu überbieten“, halten der Bundesobmann der Freiheitlichen Arbeitnehmer Bernhard Rösch und der Wiener Arbeitnehmersprecher und gf. FA-Obmann Michael Oberlechner fest.



„Die rote Stadt Wien und allen voran Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) haben seit über einem Jahr erhebliche Teuerungen verursacht. So wurden die Fernwärmepreise verdoppelt, die städtischen Gebühren, die Pargebühren und insbesondere die Gemeindebaumieten um teilweise hunderte Euro pro Monat erhöht. Das alles hat die rote AK-Präsidentin stillschweigend abgenickt und unter dem Deckmantel der allgemein hohen Inflation ohne Widerstand hingenommen. Eine Vertretung der Arbeitnehmerschaft sieht anders aus. Nur die Wiener FPÖ mit Dominik Nepp vertritt ohne Wenn und Aber die Interessen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer“, betonen Rösch und Oberlechner.



