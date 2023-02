Wirtschaftsbund: Arbeiterkammer hat wieder keine Antwort auf Altersarmut

Wien (OTS) - „Die heutige Pressestunde mit Arbeiterkammer-Präsidentin Anderl hat wieder einmal bewiesen, wie festgeklebt die Arbeiterkammer in ihren Positionen ist. Statt Lösungsansätze gegen den Arbeitskräftemangel zu diskutieren, wird blockiert wo es nur geht: Freiwillig länger Arbeiten im Alter? Fachkräfte-Zuzug aus dem Ausland? Vollzeit attraktiver gestalten? Alles No-Gos für die Arbeiterkammer. So werden wir aber als Land nicht weiterkommen“ so WB-Generalsekretär Abg.z.Nr. Kurt Egger.



Heute Work-Life ist morgen old & poor



„Wer freiwillig in Teilzeit arbeitet, weil es sich halt ausgeht, tappt früher oder später oft in die Armutsfalle. Bundesminister Kocher hat recht, wenn er da ansetzen will. Das müssen wir unaufgeregt ansprechen können. In Zeiten von explodierenden Lohnkosten, die Lösung aller Probleme in höheren Löhnen zu sehen, ist eine billige Ausrede der AK-Präsidentin und untergräbt die Erfolge der eigenen Arbeiterkammer-Funktionäre bei den Lohnverhandlungen. Wieder einmal bleibt uns nur auf konstruktivere Kräfte bei den Arbeitnehmern zu hoffen, für die Arbeit etwas Positives ist und nicht etwas, das es zu verhindern gilt,“ so Egger abschließend.

