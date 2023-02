FPÖ – Kickl zu Hacker: „Die einzige Konsequenz für ihre schweren Verfehlungen ist ihr Rücktritt!“

Ein FPÖ-Bundeskanzler wird jede einzelne Maßnahme der Corona-Wahnsinns-Politik der Stadt Wien ganz genau unter die Lupe nehmen und jede persönliche Verflechtung aufspüren

Wien (OTS) - „Die Ausreden von Hacker samt seiner ganzen Sozialdemokratie sind einfach nur peinlich. Durch das Mittragen und Vorantreiben des Corona-Diktatur-Wahnsinns haben ÖVP, Grüne, SPÖ und NEOS so schwere Schuld auf sich geladen, dass die einzige mögliche Konsequenz nur mehr ihr Rücktritt sein kann!“, so FPÖ-Bundesparteiobmann Klubobmann NAbg. Herbert Kickl zur versuchten politischen Kindesweglegung aller Parteien in Sachen Corona-Impfzwang. „Bei jeder ‚Psychoterror‘-Maßnahme gegen die eigene Bevölkerung war die SPÖ ganz vorne mit dabei - beim Impfzwang, beim Einsperren der Ungeimpften und beim Abstrafen, wenn eine Mutter ein Schulheft für ihr Kind kaufen wollte. In Coronazeiten sind ÖVP, Grüne, SPÖ und NEOS zu einer Einheitspartei der Herzlosigkeit verschmolzen. Heillos haben sie sich in eine falsche Strategie verrannt, welche die Gesellschaft gespalten und sich gesundheits- sowie wirtschaftspolitisch desaströs ausgewirkt hat. Unfreiheit, Angstmacherei, Zahlentricksereien und ein Milliardengrab an Steuergeldern - das sind allesamt die Co-Produktionen der schwarz-grünen Bundesregierung mit SPÖ und NEOS. Ein FPÖ-Bundeskanzler wird auch jede einzelne Maßnahme der Corona-Wahnsinns-Politik der Stadt Wien ganz genau unter die Lupe nehmen und jede persönliche Verflechtung aufspüren. Das kann sich Hacker jetzt schon in sein Stammbuch schreiben“, betonte Kickl erneut, dass Hacker, Ludwig und Rendi-Wagner gleich wie Nehammer samt seiner Regierungstruppe in der Stunde der Bewährung versagt hätten.



„Von welcher Solidarität spricht Hacker da heute? Von der Solidarität mit der EU-Kommission, mit der Pharma-Industrie und dem totalitären Gedankengut? Denn die Solidarität mit der Bevölkerung kann er nicht meinen“, so Kickl weiter. Hackers Versuch, sich aus seiner Schuld rauszureden, sei an Unverschämtheit nicht zu überbieten, erinnerte Kickl an die „Booster-Männchen-Videos“. Erfinder dieser verstörenden Videos, in welchen Menschen zwecks Impfung entführt und geschlagen wurden, sei nämlich Hacker selbst gewesen.



