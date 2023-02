SPÖ-Deutsch: „Hochnervöse Kickl-FPÖ will Aufklärer mit Klagsflut mundtot machen“

Typisch FPÖ: „Hetzen, klagen, einschüchtern, statt für Aufklärung sorgen“ – SPÖ sieht FPÖ-Klage in Causa Moskau-Mails gelassen Typisch FPÖ: „Hetzen, klagen, einschüchtern, statt für Aufklärung sorgen“ – SPÖ sieht FPÖ-Klage in Causa Moskau-Mails gelassen

Wien (OTS) - Als Zeichen dafür, dass „die Nerven in der FPÖ in der Causa Russland-Mails völlig blank liegen und der FPÖ offenbar jedes Mittel recht ist, um Aufklärung zu verhindern“, wertet SPÖ-Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch den Umstand, dass die FPÖ eine Klage gegen die SPÖ eingebracht hat, die ebenso wie viele Medien und politische Mitbewerber die Russland-Vorwürfe gegen die FPÖ thematisiert hat. „Die Kickl-FPÖ zeigt wieder einmal, was typisch ist für die blaue Truppe: Hetzen, klagen, einschüchtern, statt für Aufklärung zu sorgen. Und wenn die FPÖ noch so oft zum Kadi rennt, die SPÖ lässt sich mit diesen SLAPP-Methoden nicht mundtot machen und wird weiterhin Aufklärung in der Causa Moskau-Mails/FPÖ einfordern. Statt mit Klagen um sich zu schmeißen, soll Kickl dem Rechnungshof endlich volle Einschau in die blaue Parteikasse gewähren“, bekräftigt Deutsch, der heute, Samstag, gegenüber dem SPÖ-Pressedienst klarstellt, dass die SPÖ der FPÖ-Klage sehr gelassen entgegensieht.

