FPÖ – Heinreichsberger: Bank-Immobilienfirma verbaut Hietzinger Areal des ehemaligen Don Bosco Hauses

Sport- und Erholungsmöglichkeit wird den Anrainern dauerhaft genommen

Wien (OTS) - Wie aktuell zu erfahren war, wird ein Gutteil des 12.449 Quadratmeter großen Grundstücks des Don Bosco Hauses - Zentrum für Jugend- und Erwachsenenbildung nach dem kürzlich erfolgten Abriss verbaut. „Das eine Bank-Immobilienfirma das Baurecht erhalten hat, zeigt, dass die Flächenwidmung zur Gänze ausgereizt werden wird“, so der freiheitliche Bezirksparteiobmann, Mag. Georg Heinreichsberger, in einer ersten Stellungnahme. Der Flächenwidmungs- und Bebauungsplan weißt auf dem ursprünglich verbauten Bereich Ecke St. Veitgasse/Kuppelwiesergasse Bauklasse III aus und erlaubt daher eine Verbauung bis 16 Meter Traufenhöhe. Es werden daher mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit Luxuswohnungen entstehen, denen auch der bestehende Grünbereich zugeordnet werden wird. „Es ist zu befürchten, dass den Anrainern dadurch dauerhaft die Möglichkeit Sport zu betreiben oder sich im Grünen zu erholen, genommen wird“, warnt Heinreichsberger. „Die Vereinbarung, die große Sportanlage hinter dem Don Bosco Haus für die Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen, wurde bereits mit Oktober 2021 beendet, nun scheint sie dauerhaft ausgesetzt zu werden. Im Interesse der Hietzinger muss unverzüglich sicher gestellt werden, dass die öffentliche Zugänglichkeit und Nutzbarkeit des Grünareals auch künftig gesichert bleibt.“

