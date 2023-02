„Maskeraden“ bei „Peter Rapp – Als wäre es gestern gewesen“ am 18. Februar

Um 22.50 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - „Maskeraden“ stehen am Faschingssamstag, dem 18. Februar 2023, um 22.50 Uhr in ORF 2 bei „Peter Rapp – Als wäre es gestern gewesen“ auf dem Programm, wenn Österreichs längstdienender Showmaster Peter Rapp gemeinsam mit Johannes Hoppe einige der lustigsten Fernsehausschnitte der vergangenen Jahrzehnte aus dem ORF-Archiv vorstellt.

Elegante Männermode aus den 1930er Jahren trugen die Radio- und Fernsehlegenden Ernst Grissemann, Peter Fichna und Horst Friedrich Mayer, als sie in der Sendung „Starlight“ zum Schlager „Ein Freund, ein guter Freund“ aus dem Film „Die Drei von der Tankstelle“ auftraten, den einstens Heinz Rühmann sang. In historischen Badeanzügen sind Peter Rapp und der langjährige Orchesterleiter im ORF, Richard Oesterreicher, zu sehen, als sie sich für einen Beitrag zu „Die Große Chance“ im Hallenbad von Murau gegenseitig vom Surfbrett schubsten.

Danielle Spera und Martin Traxl – damals noch ein „ZIB“-Pärchen – sowie TV-Lady Eva Maria Klinger und „Wien heute“-Moderator Alfred Stamm holten sich ABBA-Kostüme aus dem Fundus, um deren Hit „Thank You For The Music“ zu performen. Bei Lambert Hofer entdeckte der „Jäger der verlorenen ORF-Schätze“ jene Original-Kostüme, die Peter Alexander 1994 für seine Show im „Royals-Sketch“ als Queen Elizabeth und Lady Di trug. Glam-Rocker der 1970er mit genieteten Lederjacken, glitzernden Anzügen, weitem Hemdkragen, Schlaghosen und Schuhen mit hohen Absätzen waren Gast in „Spotlight“ – darunter Mud, Nazareth, die Alex Harvey Band und Alvin Stardust. Mike Krüger versuchte sich im Outfit eines Schlagersängers und brachte mit seiner Version von „Mama Leone“ die Nachbarn zur Verzweiflung. Michael Niavarani als Otto Baric und Viktor Gernot als Latino-Sänger Ricky Martin wollten Österreich sportlich zurück auf die Erfolgswelle bringen: beim Pfitschigogerln.

Jede Menge Hoppalas dürfen am Faschingssamstag auch nicht fehlen: ein Hustenanfall beim Interview mit Kardinal König, ein Lachanfall von Felix Dvorak beim Versuch ernst zu bleiben, eine echte Wildsau live bei Wolfram Pirchner im Studio, Helmut Zilk vor dem ZIB-Interview auf der Suche nach seiner Schokoladenseite, Christian Clerici beim Honigweinverkosten, das er so oft vor der Kamera wiederholen muss, bis die Zunge schwer wird – und Peter Rapp himself, der als Gast im „Seniorenclub“ das Mobiliar zertrümmert.

Zwei echte Klassiker, was Verkleidungen anbelangt, gibt es bei Peter Rapp und Johannes Hoppe ebenfalls wieder zu sehen: Otto Schenk und Helmuth Lohner als aufmüpfige Babys im Kinderwagen, sowie Karl Farkas und Ernst Waldbrunn in ihrer legendären Doppelconférence als Frau Berger und Frau Schöberl aus dem Jahr 1966. Schau’n Sie sich das an!

