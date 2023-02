NEU und so einfach: Lernen mit App, während du schläfst

Kinder aus finanzschwachen Familien dürfen nicht ins Hintertreffen geraten, ansonsten beginnt ein Teufelskreislauf Ralph Ohler

Oberösterreich (OTS) - Ralph Ohler hat mit Experten der FH Hagenberg die App LAZY LEARN entwickelt. Diese App ermöglicht jetzt, im Schlaf zu lernen. Und das völlig kostenlos!

Wissenschaftliche Studie zeigt: Lernen im Schlaf ist möglich

Den Grundstein für die App legte die Universität Bern 2019. In einer Studie bewiesen die Forscher, dass das Gehirn während bestimmter Schlafphasen lern- und merkfähig ist. In Zusammenarbeit mit Experten der FH Hagenberg gelang es nun, diese Grundlagen in einer App abzubilden. Seit kurzem ist die Anwendung in den Appstores und das völlig kostenlos: https://lazylearn.cloud.ementio.com/link

Die Vision: Gute Noten dürfen keine Frage des Gelds sein

102 Millionen Euro mussten Eltern 2022 aus privater Tasche für die Nachhilfe ihrer Kinder ausgeben (AK/IFES, 2022). Aber: „ Kinder aus finanzschwachen Familien dürfen nicht ins Hintertreffen geraten, ansonsten beginnt ein Teufelskreislauf “, ist Ohler überzeugt. LAZY LEARN ist sein Beitrag für kostenloses, lebenslanges Lernen. Die Grundfunktionen der App stehen ein Leben lang gratis zur Verfügung.

So geht es weiter: Demenz und Burn-Out mit der App bekämpfen

Die Anwendungsgebiete dieser Lern-Methode sind breit gefächert. Sie reichen von Lernschwächen, bis hin zum Einsatz im medizinischen Bereich, wie Burnout-Prävention und Training für Demenzkranke.

