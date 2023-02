Bis zu 1,605 Millionen sahen Wiener Opernball 2023 in ORF 2

55 Prozent Marktanteil bei der Eröffnung

Wien (OTS) - Die Rückkehr des „Balls der Bälle“ als Publikumsmagnet im ORF-TV: Bis zu 1,605 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer wollten sich gestern, am 16. Februar 2023, nach zweijähriger Pause die ORF-2-Übertragung des Wiener Opernballs nicht entgehen lassen. „Wiener Opernball 2023 – Die Verwandlung“ um 20.15 Uhr verfolgten im Schnitt 1,040 Millionen bei einem Marktanteil von 37 Prozent. „Die Ankunft der Gäste“ und deren Einzug über die Feststiege um 21.10 Uhr lockte im Schnitt bereits 1,286 Millionen bei einem Marktanteil von 43 Prozent vor die Bildschirme. „Die Eröffnung“ um 21.40 Uhr sahen im Schnitt 1,466 Millionen Zuschauer/innen bei einem Marktanteil von 55 Prozent (43 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe 12-29) – es handelt sich dabei um die beste Reichweite seit 2017. Somit war mehr als die Hälfte aller Zuschauerinnen und Zuschauer, die zu dieser Zeit vor den TV-Geräten saßen, bei der ORF-Übertragung mit dabei. „Das Fest“, das im Anschuss an die „ZIB 2“ zu sehen war, verfolgten im Schnitt 778.000 Zuschauerinnen und Zuschauer bei einem Marktanteil von 52 Prozent. Insgesamt waren 2,651 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer bzw. 35 Prozent der österreichischen TV-Bevölkerung ab 12 Jahren (weitester Seherkreis) beim Opernball-Abend in ORF 2 dabei.

Und auch heute, am 17. Februar, dem Tag nach dem Event, widmet der ORF dem Ball des Jahres zahlreiche Berichte und Sendungen mit allen Highlights der vergangenen Ballnacht. Von „Studio 2“ über die „Seitenblicke“ bis zu „Alles Opernball“ – von Nachberichten der ORF-Landesstudios, in ORF III und Ö3 bis zur ORF-TVthek. Außerdem wiederholt ORF 2 ab 9.55 Uhr den Opernball-Abend. Peter Klien hat sich unter die Gäste des Wiener Opernballs gemischt und für „Gute Nacht Österreich“ um 22.55 Uhr in ORF 1 mit seinem Mikrofon das Ballgeflüster der etwas anderen Art eingefangen.

Flimmit (flimmit.at) zeigt in seiner Opernball-Kollektion Sendungen wie „Alles Walzer – Geschichten aus dem schönsten Ballsaal der Welt“, „Das Opernball-Quiz“ oder „Backstage Wiener Staatsoper“, einen Dokumentarfilm, der hinter die Kulissen der Wiener Staatsoper blickt.

Alle Infos zur trimedialen Berichterstattung sind unter presse.ORF.at abrufbar.

