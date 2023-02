FP-Dorner: Tempo 100-Diskussion beenden! Freie Fahrt für freie Bürger

Autofahrer-Bashing ist rein ideologisch begründet

St. Pölten (OTS) - „Auch wenn sich noch so viele Klimaspinner irgendwo hin kleben und so für Tempo 100 auf den Autobahnen demonstrieren, wird diese Forderung nicht intelligenter“, sagte der freiheitliche Verkehrssprecher LAbg. Dieter Dorner aus Niederösterreich. Eine Geschwindigkeitsreduktion von 130 auf 100 habe genau Null Auswirkungen auf das Weltklima, sei aber sehr gut dafür geeignet Autofahrer zu ärgern, so Dorner, der diese Forderung rein ideologisch begründet sieht.

Dorner erinnerte auch daran, dass es erst seit 1974 ein Tempolimit auf Autobahnen gebe. Tempo 130 sei aufgrund der technischen Voraussetzungen der damals produzierten Autos festgesetzt worden. „Die heutigen KFZ sind sicherer, sparsamer, umweltfreundlicher und für weit höhere Geschwindigkeiten gebaut als die Autos damals. Es würde theoretisch also nichts dagegen sprechen sich von Tempo 130 zu verabschieden. Allerdings nicht in Richtung Tempo 100, sondern in Richtung Tempofreigabe, so wie das in Deutschland wunderbar funktioniere, betonte Dorner, der ein Ende der Tempo 100-Diskussion forderte.

Dorner warnte insbesondere die ÖVP davor auf den Aktionismus-Schmäh der Grünen hereinzufallen und dem Druck der Straße nachzugeben. „Die Klebe-Chaoten repräsentieren in keinster Weise die Mehrheitsmeinung der Bevölkerung. Ganz im Gegenteil“, betonte Dorner, der die Klimaspinner aufforderte sich an chinesischen Kohlekraftwerken oder afrikanischen Reifenverbrennungsdeponien fest zu kleben aber endlich die österreichischen Autofahrer in Ruhe zu lassen.

