Grant Thornton Austria und Grant Thornton Germany bündeln Kräfte im PIE-Markt

Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaften Grant Thornton Austria und Grant Thornton Germany kooperieren ab 2023 intensiv bei Abschlussprüfungen für Unternehmen von öffentlichem Interesse.

Wir bündeln künftig die Ressourcen und Kompetenzen für die Abschlussprüfung von Unternehmen im Segment der Public Interest Entities, der sogenannten PIEs Christoph Zimmel, Head of Assurance von Grant Thornton Austria

Wien (OTS) - „Wir bündeln künftig die Ressourcen und Kompetenzen für die Abschlussprüfung von Unternehmen im Segment der Public Interest Entities, der sogenannten PIEs“ , so Christoph Zimmel, Head of Assurance von Grant Thornton Austria. Mit der Kooperation geht eine strategische Beteiligung der Grant Thornton AG, Deutschland, an der Prüfungsgesellschaft Grant Thornton Austria GmbH einher. Es bestehen keine Fusionsbestrebungen zwischen den Ländergesellschaften, die weiterhin eigenständig bleiben werden. Für die Prüfungsprojekte im PIE-Segment werden wechselseitig Geschäftsführer:innen entsendet. Abseits dieser rein auf die Kooperation bezogenen Maßnahmen bleibt das Management der Unternehmensgruppe Grant Thornton Austria unverändert: Alle Gesellschaften werden wie auch bisher von den österreichischen Partner:innen geführt.

Wachstum durch internationale Kooperation

GT Austria und GT Germany werden künftig gemeinsam österreichischen PIE-Unternehmen Leistungen im Bereich der Abschlussprüfung anbieten. Die strategische Kooperation soll durch die Verstärkung der entsprechenden Ressourcen die Wachstumsstrategie von Grant Thornton am österreichischen Markt vorantreiben.

Über Grant Thornton Austria

Grant Thornton zählt in Österreich zu den führenden Unternehmen in den Bereichen Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung, Accounting und Advisory. Rund 240 Mitarbeiter:innen betreuen an drei Standorten Unternehmen aller Größenklassen: Vom Startup bis zum börsennotierten Unternehmen. Grant Thornton Austria ist Teil von Grant Thornton International, einem führenden globalen Netzwerk unabhängiger Prüfungs- und Beratungsfirmen. Mit mehr als 68.000 Mitarbeiter:innen in rund 150 Ländern berät das Grant Thornton Netzwerk Unternehmen auf der ganzen Welt. www.grantthornton.at

Über Grant Thornton in Deutschland

Grant Thornton gehört zu den zehn größten Wirtschaftsprüfungsgesellschaften in Deutschland. Rund 1.500 Mitarbeiter:innen betreuen an elf Standorten neben dem gehobenen Mittelstand auch börsennotierte Unternehmen. Das Prüfungs- und Beratungsunternehmen besteht aus den Geschäftsbereichen Audit & Assurance, Tax, Advisory, Business Process Solutions, Legal und Private Finance. Die Gesellschaft ist die deutsche Mitgliedsfirma von Grant Thornton International Ltd. Mit über 68.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in rund 150 Ländern berät das Grant Thornton Netzwerk Unternehmen auf der ganzen Welt. www.grantthornton.de

