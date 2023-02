Jetzt anmelden: Eine Stunde Hunde-Kunde für Volksschulkids

Tierschutzstadtrat Czernohorszky und Tierschutzombudsfrau Persy freuen sich über 1.000 Teilnehmende am kostenlosen Erfolgsprogramm der Tierschutzombudsstelle Wien

Wien (OTS/RK) - Was brauchen Hunde? Wie lernen Beagle, Mischling, Terrier und Co.? Was mag ein Hund, was mag er nicht? Und wie können die Vierbeiner uns das überhaupt mitteilen? Die großen Wienerinnen und Wiener erfahren dies – und noch viel mehr – seit 2019 im verpflichtenden Sachkundekurs für neue Hundehalterinnen und Hundehalter. Für kleine Hundefreundinnen und -freunde gibt es ein besonderes Angebot: eine Stunde Hunde-Kunde in Wiener Volksschulklassen. Mehr als 1.000 Kinder haben die kostenfreie Unterrichtseinheit der Tierschutzombudsstelle Wien (TOW) im vergangenen Jahr absolviert. Buchungen fürs neue Semester nimmt die TOW jetzt entgegen.

„Kinder lieben Tiere und besonders Hunde, von denen viele in Wien leben. Damit sich alle, also die Zwei- und die Vierbeiner in unserer Stadt wohlfühlen, ist es enorm wichtig, den Kids schon früh das Wissen über die Tiere und den richtigen Umgang mit ihnen zu vermitteln“, so Tierschutzstadtrat Jürgen Czernohorszky. „Ich freue mich sehr, dass die Tierschutzombudsstelle Wien einen Weg gefunden hat, die Informationen aus dem Sachkundekurs komprimiert und altersgerecht an Wiens Volksschulkinder zu vermitteln. Dass 2022 über 1.000 Schülerinnen und Schüler teilgenommen haben, zeigt, wie wichtig das Thema ist und wie gut das Projekt funktioniert.“

Unterricht mit WAU-Effekt

In der Unterrichtseinheit „Eine Stunde Hunde-Kunde“ besucht eine tierschutzqualifizierte Hundetrainerin die Volksschulklasse für die Dauer einer Schulstunde. Mit viel echtem Zubehör und den lebensecht wirkenden Hundemaskottchen Flocki und Wuschel im Gepäck (Achtung: keine echten Hunde!) erfahren die Kinder auf spielerische Art und Weise mehr über die Inhalte des Wiener Hunde-Sachkundekurses. Dabei geht es um Basiskenntnisse über Haltung, Ernährung, Pflege und Bedürfnisse der beliebten Heimtiere. Die Kinder werden zum Mitmachen und -denken motiviert und können ihr neu erworbenes Wissen am Ende der Stunde unter Beweis stellen.

„Wir freuen uns sehr, dass wir den Wiener Volksschulen dieses tolle Programm auch im neuen Semester anbieten können und laden alle Pädagoginnen und Pädagogen ein, ihre Stunde Hunde-Kunde bei uns zu buchen“, so Eva Persy, Leiterin der Tierschutzombudsstelle Wien. „Aus Erfahrung können wir bestätigen: Für die Kinder ist das lebensnaher Unterricht mit echtem WAU-Effekt.“ Alle Anmeldeinformationen für interessierte Lehrerinnen und Lehrer finden Sie hier.

Rückfragen & Kontakt:

Indra Kley-Schöneich

Tierschutzombudsstelle Wien

Mobil: +43 676 8118 75070

E-Mail: indra.kley-schoeneich @ tow-wien.at