Pressegespräch zur Zero Project Konferenz

Österreich als weltweite Drehscheibe für barrierefreie Innovation

Wien (OTS) - Freitag, 24. Februar, 9:15 Uhr im UniCredit Center am Kaiserwasser, Eiswerkstraße 20, 1220 Wien

die Zero Project Konferenz lädt Sie gemeinsam mit der UniCredit Bank Austria herzlich zu einem Pressegespräch zum Thema digitale Inklusion und Barrierefreiheit ein.

Ihre Gesprächspartner:innen sind Martin Essl, Initiator der Konferenz, Essl Foundation, Robert Zadrazil, CEO UniCredit Bank Austria, Charlotte V. McClain-Nhlapo, Global Disability Advisor Weltbank, Hermann Erlach, CEO Microsoft Österreich, und Christopher Patnoe, Senior Program Manager Google und Shilpa Kumar, Partner at Omidyar Networks India zur Verfügung.

Menschen mit Behinderungen stellen für Unternehmen eine bedeutende Zielgruppe dar. Nach Zahlen der WHO leben ca. 15% der Bevölkerung statistisch gesehen mit einer Behinderung. Rechnet man die Alterung der Bevölkerung ein, steigt die Zahl stark auf bis zu 25%. Die Digitalisierung eröffnet auch in diesem Bereich völlig neue Möglichkeiten. Die EU-Richtlinie „European Accessibility Act“, die ab 2025 in Kraft tritt, verpflichtet Unternehmen ab 10 Mitarbeiter:innen zudem zu barrierefreien Ausschreibungen sowie zur barrierefreien Gestaltung von Online-Dienstleistungen, Websites, Selbstbedienungsterminals und elektronischen Kommunikationsdiensten.

Die Zero Project Konferenz ist die weltweit größte Konferenz für Innovationen im Bereich Inklusion und Barrierefreiheit für Menschen mit Behinderung. Mit einem Netzwerk von über 6000 Experten aus über 120 Ländern, die alle wichtigen Akteure über alle Sektorengrenzen hinweg vereinen, macht sie Österreich jedes Jahr zu einer Drehscheibe für Innovation. Ziel ist es, die vielversprechendsten Innovationen frühphasig, noch bevor sie für das Silicon Valley relevant werden, für Investoren, Unternehmen und internationalen Organisationen zugänglich zu machen und Partnerschaften herzustellen, die Finanzierung und Skalierung übernehmen.

Das detaillierte Programm mit allen Highlights ist in barrierefreier Form auf ZeroCon22 Agenda | Sessions and Links| Zero Project Conference | Zero Project verfügbar.

Die Eröffnung der Zero Project Conference im Parlament unter Beisein von Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka findet am Dienstag, den 21.2. um 9:00 statt. Sie kann im Live-stream verfolgt werden: Mediathek | Parlament Österreich

Die Konferenz vom 22.2.-23.2. wird ebenfalls im Live-stream übertragen: https://www.youtube.com/user/Zeroprojectorg

