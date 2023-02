SP-Stürzenbecher: Aufklärung in UK-Wien-Energie schreitet voran

Gesamtbild des Handelns wird immer klarer. Weinelt und Strebl bestätigen Aussagen.

Wien (OTS) - In der fünften Sitzung der UK-Wien-Energie sind weitere Details zu den Abläufen im Sommer 2022 ausgesagt worden. "Wir haben heute ein noch genaueres Bild über die Vorgänge im August rund um den Black Friday erhalten. Im Wesentlichen gab es kaum Neuigkeiten, sondern beide Zeugen haben ihre Aussagen aus der letzten Ladung bestätigt. Es wurde einmal mehr darauf hingewiesen, dass das Handeln in den dramatischen Entwicklungen am Energiemarkt alternativlos war. Mehr noch: das Handeln war absolut verantwortungsvoll, da somit die Versorgung gesichert wurde", sagt der stellvertretende Vorsitzende der SPÖ-Fraktion in der UK-Wien-Energie Kurt Stürzenbecher.

Rund um die Turbulenzen am 26. August, hat Peter Weinelt, Generaldirektor - Stellvertreter der Wiener Stadtwerke, ein bereits geplantes Expertengespräch angesprochen. Dieses regulär geplante Gespräch mit Vertretern der Energiebranche wurde aufgrund des Eintretens des Black Friday auf den 28. August vorgezogen. Inhaltlich wurde über die Volatilität am Energiemarkt beraten und ob es Eingriffe in den Markt braucht, um in erster Linie die Versorgung zu gewährleisten und die Preise in weiterer Folge leistbar zu halten.

Zwt.: Schutzschirm als Dreh- und Angelpunkt

Sowohl Peter Weinelt, als auch Wien-Energie-Chef Michael Strebl haben erneut bekräftigt, dass in ganz Europa über die Notwendigkeit eines Schutzschirms gesprochen wurde.

"Auf europäischer Ebene hat der Verband der Energieunternehmen ab März Schutzschirme explizit empfohlen. Länder wie Deutschland, Schweiz oder Spanien haben daraufhin Schutzschirme gespannt. Sinn und Zweck, die Versorgungssicherheit zu gewährleisten. Als in Österreich über Monate nicht gehandelt wurde, musste Wien zum Zeitpunkt heftiger Turbulenzen rettend eingreifen. Das haben viele Personen nunmehr in sämtlichen Aussagen bestätigt. Den Schutzschirm gab es vom Bund nun eben nicht für Österreich", so Stürzenbecher abschließend.

