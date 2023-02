NEOS zu Seniorenbund: Hätte die ÖVP einen letzten Funken Anstand, hätte sie längst alles zurückgezahlt

Douglas Hoyos: „Die Grenze der Korruption ist nicht nur das Strafrecht, sondern der Anstand.“

Wien (OTS) - „Wenn die Volkspartei nur einen Funken Anstand hat, hätte das unrechtmäßig geholte Geld sofort zurückgegeben werden müssen“, ärgert sich NEOS-Generalsekretär Douglas Hoyos. „Es ist ein Armutszeugnis, nicht nur, dass sich die ÖVP durch den Seniorenbund unrechtmäßig an Corona-Hilfsgeldern bedient hat, sondern auch, dass sie ihr Fehlverhalten nicht eingesehen und das Geld nicht sofort zurückgegeben hat“, so Hoyos. Er kritisiert hier Bundeskanzler Nehammer: „Der ÖVP-Chef hätte ein Machtwort sprechen müssen. Und er muss jetzt dafür sorgen, dass das Geld wenigstens jetzt ohne Wenn und Aber vollständig zurückgezahlt wird. Es wird höchste Zeit, dass die ÖVP Österreich nicht mehr als Selbstbedienungsladen missbraucht - rund um die Uhr geöffnet für sie und ihresgleichen. Klar ist auch: Korrupt ist nicht nur, was verboten ist. Nicht das Strafrecht ist der Maßstab. Korruption geht viel weiter. Korruption hat viele Gesichter, viele Muster und viele Methoden. Die ÖVP hat in den letzten Jahren bewiesen, dass sie alle diese perfekt beherrscht.“

Rückfragen & Kontakt:

Parlamentsklub der NEOS

Presseabteilung

0664/88782480

presse @ neos.eu

(Ausschließlich für Medienanfragen.

Bürger_innenanfragen bitte an kontakt @ neos.eu)