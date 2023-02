ORF-Premiere „Im Schatten der Angst – Du sollst nicht lügen“ am 19. Februar in ORF 2

Spannender Psycho-Thriller: Julia Koschitz in ihrem zweiten Fall als forensische Psychiaterin; neu dabei: Susi Stach als Kommissarin

Wien (OTS) - ORF-Premiere für Thriller-Fortsetzung „Im Schatten der Angst – Du sollst nicht lügen“ mit Julia Koschitz am Sonntag, dem 19. Februar, um 20.15 Uhr in ORF 2: Die forensische Psychiaterin Karla Eckhard bekommt es diesmal mit einer zwanghaften Lügnerin zu tun, die ein gefährliches Spiel mit ihr treibt. Als ein Mann erschlagen aufgefunden wird und die junge Frau fast gleichzeitig ein Geständnis ablegt, scheint der Fall so gut wie geklärt – doch dann beginnt ein undurchsichtiges Spiel um Lüge und Wahrheit, Leben und Tod. Tatkräftige Unterstützung erhält die Psychiaterin schließlich von Kriminalkommissarin Irene Radek (dargestellt von Susi Stach), auch wenn die beiden Frauen einander nicht von Anfang große Sympathie entgegenbringen. An der Seite von Julia Koschitz und Susi Stach spielen Mercedes Müller, Johannes Silberschneider, Michele Cuciuffo und Patricia Hirschbichler, ebenfalls zu sehen sind Thomas Schubert, Michaela Klamminger und Johanna Orsini. Weitere Rollen übernahmen u. a. Maggie Zahn, Christoph von Friedl und Dominik Warta.

Die Dreharbeiten zu „Im Schatten der Angst – Du sollst nicht lügen“ fanden von 8. März bis 27. April 2022 in Wien und Umgebung statt. Im Regiesessel nahm auch wie beim ersten Teil Till Endemann Platz, gemeinsam mit Paul Salisbury zeichnet er auch für das Drehbuch verantwortlich.

Mehr zum Inhalt:

An einem abgelegenen Flussufer wird ein Mann erschlagen aufgefunden – es handelt sich um den Psychologen Christoph Schäfler (Christoph von Friedl). Fast gleichzeitig spricht eine junge Frau vor der Dienststelle einen Polizisten an und will einen Mord gestehen, den sie soeben begangen hat. Bei der jungen Frau handelt es sich um Anna Lobrecht (Mercedes Müller), für Psychologin Karla Eckhardt (Julia Koschitz) kein unbeschriebenes Blatt – vor zwei Jahren hat sie Lobrecht in einem Gutachten als zwanghafte Lügnerin eingestuft. Gut möglich, dass sie auch diesmal nicht die Wahrheit sagt – oder wollte der Ermordete ihr tatsächlich Gewalt antun, wie Anna schon einmal behauptet hat?

Kriminalkommissarin Irene Radek (Susi Stach) übernimmt den Fall und bittet Karla um Hilfe – denn die Aussagen der vermeintlichen Täterin enthalten signifikante Widersprüche, sie scheint den wahren Mörder zu decken. Im Rahmen der Ermittlungen führen mehrere Spuren zum vorbestraften Gewalttäter Martin Heller (Thomas Schubert) – somit ist der Fall für Irene Radek abgeschlossen und Anna Lobrecht wird freigelassen. Doch dann merkt Karla, dass Anna nicht nur mit ihr ein gefährliches Spiel spielt.

Auf Flimmit kann „Im Schatten der Angst – Du sollst nicht lügen“ schon jetzt gestreamt werden. Den ersten Teil des Thrillers gibt es ebenfalls zum Nachsehen auf https://flimmit.at.

„Im Schatten der Angst – Du sollst nicht lügen“ ist eine Koproduktion des ORF mit Mona Film und Tivoli Film Produktion und dem ZDF; gefördert vom Fernsehfonds Austria und Filmfonds Wien.

