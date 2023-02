SPÖ-Herr an ÖVP & Grüne: „Beschließen wir heute endlich das Fracking-Verbot!“

SPÖ-Antrag für Fracking-Verbot im heutigen Umweltausschuss

Wien (OTS/SK) - „Wir müssen fossile Energieträger hinter uns lassen. Fracking ist daher nicht nur umweltschädlich, sondern auch völlig aus der Zeit gefallen. Ein Fracking-Verbot ist notwendig und sinnvoll“, so SPÖ-Umweltsprecherin Julia Herr am Donnerstag gegenüber dem Pressedienst der SPÖ. Umso schädlicher sei, wie ÖVP und Grüne in den letzten Wochen mit dem Thema umgegangen sind. „Scheindebatten im Niederösterreich-Wahlkampf und einer lautstarken Ankündigung der Umweltministerin folgten keinerlei Taten“, kritisiert Herr. Da jedoch alle Tatsachen weiterhin für ein Verbot sprechen, setzte die SPÖ für den heutigen Umweltausschuss das Fracking-Verbot erneut auf die Tagesordnung. „Jetzt werden wir sehen, ob für ÖVP und Grüne das Fracking-Verbot mehr war als nur eine reine Wahlkampf-Show!“, so die SPÖ-Umweltsprecherin. ****

Der Antrag war bereits im Juni 2022 Thema im Umweltausschuss. Damals wurde er von den Regierungsparteien vertagt. „Statt sich Fracking-Phantasien hinzugeben oder gar Millionenbeträge darin zu versenken, sollten wir lieber mehr in Klimaschutz und Energiewende investieren. Setzen wir daher heute einen ersten Schritt für ein Fracking-Verbot. Im Gegensatz zu Fracking ist erneuerbare Energie aus Sonne und Wind nachhaltig, bringt günstigen Strom und ist technologisch machbar“, so Herr weiter. Sie forderte die Regierungsparteien und Umweltministerin Gewessler auf, endlich Nägel mit Köpfen zu machen. „Das Fracking-Verbot darf sich nicht in die lange Liste jener Gesetze einreihen, die seit Ewigkeiten angekündigt sind, aber wo nur Stillstand herrscht“, warnte Herr und verwies auf das seit mehr als zwei Jahren überfällige Klimaschutzgesetz sowie das Erneuerbare-Wärme-Gesetz. (Schluss) PP/bj

