Thomas Brezina präsentiert Buch „Bunte Hände“ bei Schulbesuch der ÖIF-Initiative ZUSAMMEN:ÖSTERREICH

Kinderbuchautor Brezina liest aus einem neuen Buch über Integration und Vielfalt vor Volksschüler/innen in Baden und Wien

Wien (OTS) - Am 14. und 16. Februar 2023 fanden in der Volksschule Pfarrplatz in Baden und in der Volkschule Kleistgasse (Wien-Landstraße) Schulbesuche der Initiative ZUSAMMEN:ÖSTERREICH des Österreichischen Integrationsfonds (ÖIF) gemeinsam mit Kinderbuchautor Thomas Brezina statt. Vor Ort stellte Brezina sein neues Buch „Bunte Hände“ vor, welches vier Geschichten über Freundschaft, Zusammenhalt und Vielfalt erzählt und den Leser/innen vor Augen führt, dass Menschen unabhängig von ihrer Hautfarbe, Religion oder Kultur die gleichen Bedürfnisse und Ängste teilen. Im Zuge der Schulbesuche behandeln Autor Thomas Brezina und Fitore Morina von der ehrenamtlichen Integrationsbotschafter/innen-Initiative ZUSAMMEN:ÖSTERREICH gemeinsam mit den Schüler/innen Themen wie Vorurteile und gutes Zusammenleben im Rahmen von interaktiven Übungen zum Buch.

Autor Thomas Brezina: „Geschichten haben einen großen Vorteil gegenüber Erklärungen. Geschichten berühren und geben die Möglichkeit mit den beschriebenen Menschen zu fühlen und Situationen auf diese Weise besser zu verstehen. Die Geschichten, die ich für das Buch BUNTE HÄNDE geschrieben habe, sollen ohne Belehrung Ideen für ein gutes Zueinanderfinden bringen. Eine interaktive Geschichte gibt darüber hinaus die Möglichkeit auf fantastische Weise zu erleben und zu erfühlen, welche Herausforderungen es gibt, wenn man wo neu und noch fremd ist und wie Brücken gebaut werden können.“



Fitore Morina, Leiterin von ZUSAMMEN:ÖSTERREICH: „Ein gelungenes Miteinander und Integration brauchen gegenseitigen Respekt und Engagement. Genau darum geht es auch bei den Z:Ö-Schulbesuchen: Vorbilder zeigen Gemeinsamkeiten und Unterschiede innerhalb unserer vielfältigen Gesellschaft auf, bauen Vorurteile ab und bestärkten Jugendliche und Kinder in ihrem Werdegang.“

Über die ÖIF-Initiative ZUSAMMEN:ÖSTERREICH

Die ehrenamtlichen Integrationsbotschafter/innen von ZUSAMMEN:ÖSTERREICH sind an Schulen in ganz Österreich unterwegs und diskutieren mit jungen Menschen über Voraussetzungen für ein gelungenen Zusammenleben, erzählen von ihrem persönlichen Werdegang, sprechen mit den Schüler/innen über die Chancen in Österreich und sensibilisieren für die Gleichberechtigung und Selbstbestimmung der Geschlechter. Die Initiative wird von zahlreichen bekannten Persönlichkeiten mit Migrationshintergrund wie Arabella Kiesbauer, Amira Awad, Silvia Schneider sowie Eser Akbaba, Designerin Anelia Peschev, Polizist Sulejman Mračkić, Unternehmerin und Youtuberin Joanna Zhou und vielen weiteren erfolgreichen Vorbildern mit Migrationshintergrund unterstützt. Die ZUSAMMEN:ÖSTERREICH-Schulbesuche haben in den letzten elf Jahren bereits über 87.000 Schüler/innen in ganz Österreich erreicht. Weitere Informationen unter zusammenoesterreich.at.

FOTO: v.l.n.r.: Fitore Morina (Leiterin der ÖIF-Initiative ZUSAMMEN:ÖSTERREICH), Brigitta Hofer (Direktorin Volksschule Pfarrplatz Baden) und Kinderbuchautor Thomas Brezina.

Presseabdruck honorarfrei. Copyright: Katharina Axmann Photography

Rückfragen & Kontakt:

Österreichischer Integrationsfonds

Mag.(FH) Siegfried Grobmann

Leiter Kommunikation

+43 17 10 12 03 322

siegfried.grobmann @ integrationsfonds.at

https://www.integrationsfonds.at