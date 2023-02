Rotes Kreuz: 365 Tage Hilfseinsatz in der Ukraine

17 Millionen Menschen in der Ukraine auf humanitäre Hilfe angewiesen; Rotes Kreuz dankt Austrian Development Agency (ADA) und NACHBAR IN NOT für Hilfsgüter.

Wien (OTS) - Als am 24. Februar 2022 russische Truppen in die Ukraine einmarschieren, ahnt kaum jemand, dass Europa auf eine humanitäre Krise katastrophalen Ausmaßes zusteuert. Das Leben für über 43 Millionen Menschen ändert sich schlagartig. Massengräber, Tote und Verletzte, die aus Gebäuden getragen werden, Menschen, die in Schutzräumen um ihr Leben fürchten, ganze Städte, die in Schutt und Asche liegen – für die Menschen in der Ukraine ist das seit einem Jahr die bittere Realität, besonders im Süden und Osten des Landes. Millionen Menschen sind geflohen. Doch viele sind geblieben – vor allem jene, die besonderen Schutz brauchen und zu alt oder krank für die Flucht sind. Geblieben ist auch die Hilfe des Roten Kreuzes.

So helfen wir vor Ort

Jürgen Högl ist seit Juni 2022 als Einsatzleiter für das Österreichische Rote Kreuz in Kiew tätig: „Fast ein Jahr nach Beginn des bewaffneten Konflikts sind nach wie vor über 17 Millionen Menschen in der Ukraine auf humanitäre Hilfe angewiesen. Das Österreichische Rote Kreuz ist seit der Stunde null vor Ort und unterstützt das Ukrainische Rote Kreuz dabei, dass die Menschen ein warmes Zuhause haben und die notwendige Hilfe erhalten. Durch Angriffe beschädigte Fenster wurden gegen neue ausgetauscht, zum Heizen und Kochen beschaffte das Rote Kreuz mehrere tausend Öfen. Zudem wurden Generatoren aufgestellt, finanzielle Zuschüsse an gastgebende Familien verteilt und Heizkosten in Notunterkünften übernommen. Nach wie vor werden laufend Hilfsgüter wie extra warme Winterdecken sowie Hygiene- und Lebensmittelpakete an Betroffene verteilt.“

„Seit März 2022 waren 45 Delegierte für das Österreichische Rote Kreuz in der Ukraine im Einsatz und versorgten – gemeinsam mit den Freiwilligen und Mitarbeiter:innen des Ukrainischen Roten Kreuzes – über 540.000 Menschen mit Hilfsgütern. Die mobilen Rotkreuz-Gesundheitsteams erreichten rund 28.000 Menschen, die abseits der Städte wohnen und schlecht angebunden sind – sei es aus finanziellen oder gesundheitlichen Gründen, oder aber, weil die Infrastruktur durch den Konflikt zerstört wurde. Außerdem haben wir 13 Rettungsautos in die Ukraine überstellt. In den kommenden Monaten planen wir auch längerfristige Projekte, um die Lebensgrundlage der Menschen zu verbessern – etwa in Form von Jobqualifizierungstrainings“, berichtet Michael Opriesnig, Generalsekretär des Österreichischen Roten Kreuzes.

Zusammenhalt auf allen Ebenen

Das Rote Kreuz leistet Hilfe, wo sie gebraucht wird - neutral und unparteilich. So lange wie nötig, wird auch das Rote Kreuz vor Ort sein und den Menschen helfen, die Unterstützung benötigen. „Das verdanken wir zuletzt auch dem beispiellosen Einsatz und Zusammenhalt der Österreicherinnen und Österreicher. Die Spendenbereitschaft ist nach wie vor enorm und jeder noch so kleine Betrag hilft uns dabei, die dringend benötigte Hilfe zu den Menschen zu bringen“, sagt Michael Opriesnig. „An dieser Stelle möchte ich auch der Austrian Development Agency sowie NACHBAR IN NOT für die Unterstützung danken. Dank der guten Kooperationen konnten Projekte realisiert werden, wie etwa das Mutter-Kind-Heim ‚Unbroken Mothers‘ in Lviv, das 100 schwangeren und stillenden Frauen und ihren Kindern einen sicheren Zufluchtsort bietet.“

Der Wiederaufbau in der Ukraine wird Jahrzehnte dauern, und die Menschen werden ebenso lange auf Unterstützung angewiesen sein. Was bleibt, ist die weltweite Hilfe des Roten Kreuzes, die durch die enge Zusammenarbeit der Rotkreuz- und Rothalbmondgesellschaften gut aufeinander abgestimmt und bedarfsorientiert ist.

Jürgen Högl: „Tod, Leid und Angst sind in der Ukraine allgegenwärtig. Familien werden voneinander getrennt, ohne zu wissen, ob es jemals ein Wiedersehen gibt. Im Zuge des Konflikts verlieren Menschen tagtäglich ihre Liebsten und dennoch geben sie nicht auf. Diesen Willen und die Widerstandsfähigkeit bewundere ich zutiefst.“



Das Rote Kreuz bittet um Spenden:

Kennwort: Ukraine: Humanitäre Hilfe für Menschen in Not

IBAN: AT57 2011 1400 1440 0144

BIC: GIBAATWWXXX

Online unter: www.jetzt-helfen.at/projekt/ukraine-winterhilfe

Mehr Informationen unter: www.austrian-red-cross.viewer.foleon.com/international/ukrainehilfe

Fotos: Link

Rückfragen & Kontakt:

Österreichisches Rotes Kreuz

Emina Ayaz, BA

Presse- und Medienservice

+43 1 589 00-153 +43 664 5444619

emina.ayaz @ roteskreuz.at

www.roteskreuz.at