FPÖ – Kaniak: Testwahnsinn von ÖVP und Grünen kostete Steuerzahler 4,8 Milliarden Euro

Wien (OTS) - „Nach einer Recherche des ORF wurden in den letzten drei Jahren über 200 Millionen Corona-Tests durchgeführt, die Kosten dafür waren sage und schreibe 4,8 Milliarden Euro Steuergeld. Hochgerechnet sind das, laut ORF, 23 Tests pro ‚Mann und Nase‘. So viel wurde gerade noch in Dänemark getestet, sonst nirgendwo. Noch dazu fehlte und fehlt diese enorme Summe an allen Enden und Ecken im Gesundheitssystem, ebenso wie das medizinische Personal, das dafür abgezogen wurde“, reagierte der freiheitliche Gesundheitssprecher und Vorsitzende des parlamentarischen Gesundheitsausschusses NAbg. Mag. Gerhard Kaniak.

„Geholfen hat das dem Bürger freilich nichts“, so Kaniak. In der Statistik der Corona-Todesfälle liege Österreich hinter Deutschland, Schweiz und Schweden. Was habe diese wahnwitzige Testerei an symptomlosen Menschen also gebracht? „Diese Frage ist eigentlich leicht zu beantworten und wurde von uns Freiheitlichen schon von Anbeginn an beantwortet. Die Tests begründeten das Corona-Regime mit Wegsperren gesunder Menschen, dem Ausschluss Ungeimpfter aus dem gesellschaftlichen Leben, der Impfpflicht, der Bildungsvernichtung durch Schulschließungen und den restlichen Grausligkeiten des schwarz-grünen Gruselkabinetts“, so Kaniak.

„Die von ÖVP-Kanzler Nehammer angedachte Kommission zur Evaluierung der Corona-Maßnahmen wird sich nicht ausgehen. Man kann dermaßen viel Leid und Geldverschwendung nicht einfach mit einem Kommissionsbericht vom Tisch wischen, der vermutlich von seinen eigenen Günstlingen verfasst wird, den gleichen ‚Experten‘, die das schwarz-grüne Corona-Regime in Fundamente gegossen haben“, führte Kaniak aus.

