FPÖ – Schnedlitz: Trotz Teuerung fließen weiterhin Millionen für Corona-Kampagne der Regierung

Während Oma und Opa in der kalten Wohnung sitzen, schmeißt diese Regierung das Geld beim Fenster raus

Wien (OTS) - „Dass man auch ein ‚totes Pferd‘ auf Kosten der Steuerzahler reiten kann, zeigt eine Beantwortung meiner parlamentarischen Anfrage an den grünen Minister Rauch. Demnach hat Rauch, als bereits die ganze Welt die Pandemie für beendet erklärte, zwischen Oktober und Dezember 2022 an seine Günstlinge noch schnell acht Millionen an Steuergeld für seinen Corona-Fetisch, namens ‚Impfen, Impfen, Impfen‘, verprasst“, so heute der freiheitliche Generalsekretär NAbg. Michael Schnedlitz.

Diese Kampagne sei wohl seinem immensen Lagerstand an Impfstoffen geschuldet, den er anscheinend noch gerne „in den Mann“ bringen wolle. „Diese desaströse Steuergeldverschwendung sollte sich nicht nur der Wähler ansehen, sondern auch der Staatsanwalt. Es kann doch nicht sein, dass soviel hart erarbeitetes Steuergeld ohne Konsequenzen verprasst und im Sand vergraben wird. Während Oma und Opa mit Mindestpension nicht mehr wissen, wie sie ihre Strom- und Gaskosten bezahlen sollen und in der kalten Wohnung sitzen, schmeißt diese schwarz-grüne Regierung das Geld beim Fenster raus, als gebe es kein Morgen“, führte der FPÖ-Generalsekretär weiter aus.

„Die Gaukelei des ÖVP-Kanzlers Nehammer, dem Bürger eine Aufklärung der Corona-Maßnahmen vorzutäuschen, hat somit auch gleich wieder sein Ende gefunden. Denn wir brauchen hier keine Untersuchungskommission des Kanzlers, sondern einen Untersuchungsausschuss und Staatsanwalt. Diese Regierung muss endlich weg vom Futtertrog – Neuwahlen jetzt und Konsequenzen!“, forderte Schnedlitz neuerlich.

