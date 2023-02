„Gute Nacht Österreich“: Peter Klien besucht den Opernball

Am 17. Februar um 22.55 Uhr in ORF 1

Wien (OTS) - Der Wiener Opernball lockt auch heuer wieder die Reichen und Schönen an. Ganz klar, dass sich Peter Klien da unter die Gäste mischt und für „Gute Nacht Österreich“ am Freitag, dem 17. Februar 2023, um 22.55 Uhr in ORF 1 mit seinem Mikrofon das Ballgeflüster der etwas anderen Art einfängt.

Außerdem analysiert „Gute Nacht Österreich“ die SPÖ: Wohin steuern die Sozialdemokraten? Und wie lange bleibt die Bundesparteivorsitzende Pamela Rendi-Wagner noch am Ruder?

Anlässlich der bevorstehenden Landtagswahl in Kärnten wirft Peter Klien einen Blick zurück auf das BZÖ. Was wurde aus den damaligen Protagonisten?

Weiters ist der Kabarettist Benedikt Mitmannsgruber zu Gast im Studio. Er erläutert die Probleme der Generation Z, etwa zum Klima-und Jugendschutz.

